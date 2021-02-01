Atlantico (Франция): гарвардский астроном считает, что в солнечной системе существует множество следов внеземных технологий

Межзвездный объект Оумуамуа привлек самое пристальное внимание ученых. Что это, прилетевшее из другой планетарной системы: естественное образование или творение внеземной цивилизации?

"Атлантико": 19 октября 2017 года телескоп Pan-STARRS 1 гавайской обсерватории Халеакала обнаружил небольшое межзвездное тело, названное Оумуамуа. Бывший глава астрономического факультета Гарварда Ави Леб (Avi Loeb) считает, что речь может идти об объекте внеземного происхождения. На чем основывается эта гипотеза (движение, размер, форма)?

Анна Альтер: Оумуамуа, безусловно, представляет собой объект внеземного происхождения по той простой причине, что он появился не на Земле. Как бы то ни было, остается вопрос, сформировался ли он естественным путем или был создан рожденным под другим солнцем интеллектом.

Этот объект был обнаружен в тот момент, когда на полной скорости мчался через "пригород" нашей системы. Это произошло в октябре 2017 года в ходе обычного наблюдения за небом благодаря мощной камере телескопа Pan-STARRS 1 гавайской обсерватории Халеакала. Странное поведение объекта вызвало в то время целую бурю эмоций. В течение 11 дней к нему были прикованы все телескопы мира. Объект был размером с футбольное поле и, судя по всему, стремился выйти в межзвездное пространство, откуда и появился неожиданно для всех. Он не только обладал необычной траекторией, но и отличался плоской формой. Кроме того, его отражающие свойства были в десять раз сильней, чем у комет, которые периодически заглядывают к нам. Кометы "набухают" при приближении к нашей звезде, но здесь не наблюдалось ничего подобного. Объект напоминал сигару 400 метров в длину и 40 в ширину, которая совершала оборот вокруг оси за 7 часов 30 минут.

Поскольку он так сильно отличался от известных небесных тел, Ави Леб, бывший глава факультета астрономии Гарварда и эксперт НАСА, выдвинул гипотезу о том, что мы имели дело с разведывательным аппаратом внеземной цивилизации, и даже написал целую книгу об этой встрече "третьего типа". Как бы то ни было, мы до сих пор не дождались пришельцев. "Где они?" - задавался вопросом еще в 1950 годы лауреат Нобелевской премии по физике Энрико Ферми (Enrico Fermi).

- Как объяснить необычную "сигарообразную" форму объекта? Мы больше не видели ничего подобного?

- Шарообразная форма звезд и планет связана с гравитацией. Но если массы звездного объекта недостаточно для скругления углов, он может быть сплющен или вытянут, как орех или сигара… Мы не можем увидеть издалека небольшие объекты вроде комет и астероидов, которые сами не испускают свет, но они могут быть самых разных размеров и форм, даже в нашей солнечной системе. При приближении к ним нас могут поджидать сюрпризы. Так, например, было с кометой Чурюмова: когда аппарат Rosetta подлетел к ней в 2014 году, она оказалась куда более темной и сложной по структуре, чем мы могли себе представить…

- Каково наиболее вероятное происхождение этого объекта?

- Тщательный анализ его свойств наводит на мысль о том, что Оумуамуа обладает плотной структурой и состоит из скальных пород, возможно, в том числе и металла. При этом в нем нет воды и льда, а его поверхность покраснела под воздействием радиации за сотни миллионов лет межзвездных странствий. Потому что он определенно сформировался не в нашей системе, а прилетел с другого конца Млечного пути. Вероятность того, что его создали инопланетяне, очень мала, но отлична от нуля. Но, если это так, почему он нас проигнорировал? Он мог если и не остановиться, то хотя бы послать нам какие-то сигналы, но этого не было… Его часами сканировали на самых разных радиочастотах в надежде уловить закодированное послание, но все усилия были напрасными.

Анна Альтер (Anna Alter), доктор астрофизики, журналист и писатель