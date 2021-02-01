Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"

МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Новейшая российская самоходная артиллерийская установка (САУ) "Коалиция-СВ" подтвердила на испытаниях возможность ведения стрельбы в режиме "шквал огня", поразив цель на полигоне одновременно шестью снарядами, сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

Собеседник агентства пояснил, что в режиме "шквал огня" "Коалиция-СВ" ведет огонь по разным баллистическим траекториям, чтобы выпущенные последовательно из одной САУ снаряды попали в мишень в один момент времени.

"Первый снаряд выстреливается при большом угле возвышения орудия с использованием полного метательного заряда. Затем угол орудия снижается, поэтому для второго снаряда метательный заряд меньше, чтобы он летел по более пологой траектории с меньшей скоростью и попал в ту же цель, что и первый. Затем угол снова снижается, в полет отправляется третий снаряд, заряд еще меньше. И так далее", - рассказал источник, добавив, что метательные заряды разной мощности загружаются в автомат заряжания САУ заранее.

Собеседник подчеркнул, что система управления огнем "Коалиции-СВ" обеспечивает практически мгновенный автоматический расчет углов возвышения орудия и пауз между выстрелами для режима "шквал огня" в зависимости от дальности до цели, местоположения самой установки, погодных условий, направления ветра и так далее. "Достаточно просто ввести координаты цели в вычислительный комплекс САУ или передать их по каналу данных единой системы управления тактического звена", - отметил он.

Кроме того, добавил источник, система управления установки вносит корректировки по ходу стрельбы, учитывая истинные скорости полета снарядов, которые замеряются радиолокационной станцией "Коалиции".

Режим "шквал огня", называемый на Западе Multiple Rounds Simultaneous Impact ("одновременный удар нескольких снарядов"), предназначен для организации артиллерийского налета с использованием нескольких или всего одной артустановки. Вести огонь в этом режиме способны целый ряд иностранных гаубиц. В частности, немецкая PzH 2000 может уложить одновременно пять снарядов в одну цель, а двуствольная шведско-финская AMOS меньшего калибра - до восьми.

САУ 2С35 "Коалиция-СВ" калибром 152 миллиметра разработана в нижегородском Центральном научно-исследовательском институте "Буревестник" и базируется на платформе танка Т-90. Гаубица предназначена для поражения на дальности до 70 километров командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, средств ПВО и ПРО, а также живой силы противника.

"Коалиция-СВ" интегрирована в единую автоматизированную систему управления тактического звена, позволяющую принимать целеуказания по цифровому каналу связи, осуществлять круглосуточное наблюдение за местностью, автономный расчет установок для стрельбы и корректировку огня в любых погодных условиях.