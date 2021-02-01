В России испытывают "умные" снаряды для новейшего комплекса "Деривация-ПВО"

Опытный образец выполненной на основе БМП-3 боевой машины 2С38 самоходного зенитного артиллерийского комплекса по ОКР "Деривация-ПВО" с 57-мм автоматической пушкой в подготавливаемой экспозиции Международного военно-технического форума "Армия-2018" в парке "Патриот". Кубинка (Московская область), 17.08.2018.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Зенитный артиллерийский комплекс "Деривация-ПВО" получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе "Уралвагонзавода" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех").

"Зенитный артиллерийский комплекс (ЗАК) 1К150 "Деривация-ПВО" наряду с раннее принятыми на вооружение боеприпасами получит новые выстрелы с многофункциональным, бронебойно-подкалиберным и управляемым снарядами. Сегодня ведутся испытания указанных выстрелов", - сказали в пресс-службе.