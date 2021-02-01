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Известия.ru

Российский МиГ-31 перехватил норвежский самолет над Баренцевым морем

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Российский МиГ-31 поднимался для сопровождения самолета-разведчика ВВС Норвегии над Баренцевым морем. Об этом сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

Согласно сообщению центра, в пятницу, 29 января, над территорией Норвегии российскими средствами контроля воздушного пространства была обнаружена воздушная цель, приближающаяся к госгранице РФ.

Российский МиГ-31 поднялся в воздух, идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon 20 военно-воздушных сил Норвегии.

После того как иностранный военный самолет развернулся от российской границы, истребитель РФ вернулся на аэродром базирования, пишет «РИА Новости». Полет проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, подчеркнули в центре.

В октябре 2020 года Минобороны России сообщило, что российские истребители Миг-31 и Су-35 поднимались на перехват двух стратегических бомбардировщиков B-1В ВВС США над Беринговым морем. Указано, что нарушения границы России не допущено. Истребитель вернулся на аэродром базирования после разворота иностранных военных самолетов.

Также осенью 2020 года начальник Генерального штаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов после завершения учений «Кавказ-2020» 26 сентября рассказал, что в последнее время в 20–30 км от российской границы наблюдается возросшая активность военных США и НАТО.

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