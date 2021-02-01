Российский истребитель сопроводил самолет-разведчик ВВС Норвегии над Баренцевым морем

Истребитель МиГ-31БМ подняли в воздух для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы России, сообщили в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Российский истребитель МиГ-31БМ поднялся в пятницу на перехват самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр управления обороной РФ.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31БМ из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы Falcon-20 ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря", - говорится в сообщении.

После разворота норвежского самолета от границы РФ российский истребитель вернулся на аэродром базирования.

"Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - сообщили в центре.