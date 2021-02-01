Из-за позиции США саудиты могут перейти на российские ЗРК и самолеты

Эр-Рияд может заинтересоваться российским оружием в связи с тем, что новая администрация Белого дома ранее приняла решение «заморозить» выполнение оборонных контрактов с двумя монархиями Персидского залива - Саудовской Аравией и Объединёнными Арабскими Эмиратами.

Обозреватель американского журнала The National Interest Марк Эпископос назвал пять видов вооружения, которые Саудовская Аравия могла бы приобрести у России.

Прежде всего, это зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-400 «Триумф» большой дальности. В 2017 году появилась информация о том, что Москва и Эр-Рияд достигли предварительной договорённости о покупке нескольких полков «Триумфов». Но сделку так и не оформили.

Как считает автор публикации, главное препятствие - опасения королевства перед возможными санкциями США, учитывая, что на вооружении саудовской армии состоят противоракетные системы Patriot американского производства.

Привлекают Саудовскую Аравию и многоцелевые истребители Су-35. Королевские ВВС насчитывают чуть менее 200 стареющих F-15 Eagles.