Маск рассказал о последствиях переноса летных испытаний Starship

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск после задержки полета ракеты Starship SN9 заявил, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA) «человечество никогда не доберется до Марса». Об этом в пятницу, 29 января, пишет The Washington Post.

Регулятор накануне отказался выдать разрешение на проведение летных испытаний Starship SN9, запуск перенесли на 29 января. После этого Маск оставил сообщение в Twitter с критикой в адрес FAA.

«В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов», — отметил Маск.

При этом он подчеркнул, что «в соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса».

В настоящий момент в Twitter-аккаунте Маска этого сообщения нет.

10 декабря прошлого года сообщалось, то прототип космического корабля Starship SN8 взорвался во время испытаний в штате Техас.

В ноябре испытания ракеты Starship SN8 также закончились неудачей. Испытание предполагало зажигание двигателя без запуска ракеты. Точная причина проблемы пока неизвестна, однако Маск предположил, что могли расплавиться составляющие одного из двигателей Raptor.

Starship SN8 с носовым обтекателем и стабилизаторами предназначен для многоразового использования и предназначен для будущих полетов на Марс.