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ТАСС

ESA заключило контракт на разработку орбитального транспорта стоимостью €4,5 млрд

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ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway
ESA выбрало компанию для создания модуля ESPRIT станции Lunar Gateway.
Источник изображения: Thales Alenia Space / Briot

Предполагается, что транспорт сможет использоваться для дозаправки герметизированных модулей будущей космической станции Lunar Gateway и перевозки грузов на низкой земной орбите

ПАРИЖ, 29 января. /ТАСС/. Европейское космическое агентство (ESA) и компания Thales Alenia Space заключили контракт на разработку транспорта для доставки грузов с низкой земной орбиты до Луны. Согласно распространенному в пятницу заявлению Thales, стоимость контракта составит €4,5 млрд.

"Thales Alenia Space и ESA подписали контракт на сумму €4,5 млрд, касающийся исследования окололунного транспортного средства (CLTV, Cis-Lunar Transfer Vehicle), призванного выполнять широкий круг миссий, связанных с логистикой", - говорится в сообщении.

Предполагается, что данный транспорт сможет использоваться для дозаправки герметизированных модулей будущей космической станции Lunar Gateway, перевозки грузов на низкой земной орбите, а также участвовать в их доставке на орбиту Луны и ее поверхность. Он также должен быть совместим со всеми модулями, которые разрабатывает Thales Alenia Space с NASA, ESA и Итальянским космическим агентством, в частности с лунным посадочным модулем EL3 для грузов и HLS для людей, жилым модулем I-HAB, модулем связи и дозаправки ESPRIT и прочей инфраструктурой Lunar Gateway.

Разработка предварительной концепции должна завершиться к середине 2021 года, а к концу 2022 года будет представлен ее окончательный вариант. После этого, если проект будет одобрен, инженеры приступят к полноценной разработке и созданию прототипов.

Окололунная пилотируемая станция Lunar Orbital Gateway должна быть создана в рамках космической программы США. Она должна использоваться не только для экспедиций на окололунную орбиту, но также как платформа для обеспечения работ на поверхности Луны и как отправная точка для миссий по изучению дальнего космоса. В октябре 2020 года ESA и NASA подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому США отправят к Луне трех европейских астронавтов в обмен на постройку двух модулей для окололунной станции Gateway.

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Проекты
2020-й год
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