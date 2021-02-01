Россия вместо США: Эр-Рияд присматривается к С-400 и Су-35

Саудовская Аравия может купить вооружения у России из-за отказа США

Саудовская Аравия планирует купить у России ЗРК С-400 «Триумф», истребители Су-35 и другое вооружение после временного запрета США на продажу оружия королевству, пишет американское издание The National Interest. При этом издание допускает, что планы Эр-Рияда уже сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны Вашингтона.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о временном замораживании продаж оружия Саудовской Аравии, что является частью стратегии новой команды Белого дома по переоценке отношений между Вашингтоном и Эр-Риядом.

Однако у саудовцев нет недостатка в других экспортерах оружия, соперничающих на рынке с США. К примеру, Россия предоставляет технику, в которой заинтересована Саудовская Аравия, пишет американское издание The National Interest.

Так, Саудовская Аравия неоднократно изучала возможности покупки российской системы противоракетной обороны С-400 «Триумф». В 2009 и в 2017 году появлялись новости о том, что саудовцы достигли договоренности с Москвой о закупке нескольких дивизионов С-400.

В сентябре 2019 года саудовская противовоздушная оборона не сумела эффективно отразить атаку беспилотников на крупнейший в мире завод первичной переработки нефти в Абкайке на востоке страны и на нефтеперерабатывающий завод на нефтяном месторождении Хурайс. Оба объекта принадлежат нефтяному гиганту Saudi Aramco.

В этой связи президент России Владимир Путин указал, что Эр-Рияду следует купить комплексы С-300 или С-400 для защиты своих НПЗ. «Политическому руководству Саудовской Аравии достаточно принять мудрое государственное решение, как это сделали в свое время руководители Ирана, закупив С-300, и сделал президент [Турции Реджеп Тайип] Эрдоган, закупив у России новейшие комплексы ПВО С-400 «Триумф», - заявил глава РФ.

В данный момент, похоже, единственным препятствием для подписания соглашения об импорте С-400 являются опасения Саудовской Аравии перед неминуемой реакцией США в виде санкций и сокращения расходов на иностранную помощь, пишет NI.

Также Эр-Рияд проявляет интерес к российскому многоцелевому сверхманевренному истребителю поколения 4 Су-35.

«Список Королевских ВВС Саудовской Аравии состоит из чуть менее, чем 200 стареющих F-15 Eagles. В 2017 году Кремль предложил обновить авиапарк Эр-Рияда истребителями Су-35 - одним из ведущих российских самолетов для обеспечения превосходства в воздухе и одним из самых успешных экспортных истребителей», - указывается в материале NI.

При этом автор материала допускает, что, как и в случае с С-400, планы Саудовской Аравии по закупкам истребителей, вероятно, уже сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны Вашингтона.

Помимо этого, в 2019 году Эр-Рияд заключил сделку с российским оборонным гигантом «Ростех» на производство АК-103, автомата, производного от АК-74М под патрон 7,62 × 39 мм, а также подписал соглашение на импорт этого оружия.

Кроме того, в 2017 году компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала крупный контракт с Рособоронэкспортом на производство тяжелых огнеметных систем ТОС-1А, разработанных на базе советского основного боевого танка Т-72.

«ТОС-1А предназначен для использования против легкой бронетехники и будет поддерживать моторизованные дивизии армии Саудовской Аравии», - поясняется в статье.

Наконец, SAMI уже закупила «Корнет-ЭМ» - усовершенствованный вариант противотанковой управляемой ракеты (ПТУР) 9М133 - который может похвастаться защитой от помех в дополнение к улучшению функции слежения, дающему возможность эксплуатировать его по принципу «выстрелил и забыл».

О том, что Белый дом решил временно запретить продажу вооружений ОАЭ и Саудовской Аравии, писала накануне газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники во властных кругах Вашингтона.

Как утверждают собеседники издания, помощники главы государства «проводят оценки транзакций по поставкам оружия на миллиарды долларов», одобренных в период президентства предшественника Байдена Дональда Трампа.

Вашингтон, в частности, хочет быть уверен, что вооружения, о которых идет речь, не будут использоваться в Йемене, пояснили в WSJ.

Как заявил после появления этой информации госсекретарь США Энтони Блинкен, Вашингтон считает, что действия Саудовской Аравии против Йемена стали причиной наихудшего гуманитарного кризиса современности.

Андрей Ермолов