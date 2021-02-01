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Известия.ru

В Турции анонсировали начало работы совместного с Россией центра по Карабаху

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Источник изображения: Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Российско-турецкий центр по примирению в Нагорном Карабахе начнет свою работу 30 января. Об этом в пятницу, 29 января, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с главой минобороны Азербайджана Закиром Гасановым.

«Мы подписали меморандум по турецко-российскому совместному центру, который будет создан для наблюдения и контроля за прекращением огня в Карабахе с моим российским коллегой [Сергеем] Шойгу 11 ноября 2020 года. Завершены работы по созданию совместного центра, где будут нести службу турецкие и российские военные. Он начнет свою работу завтра», ― цитирует его пресс-служба ведомства.

13 января турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что страна внесет необходимый вклад для поддержания стабильности в Нагорном Карабахе.

Ранее в тот же день стало известно, что президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с Эрдоганом рассказал об основных итогах встречи с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечалось, что одним из главных результатов стало подтверждение «настроя на нормализацию отношений», а также готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни и разблокировании хозяйственных и транспортных связей.

11 января по инициативе российского президента в Кремле состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана, на которой обсуждался Нагорный Карабах. Переговоры продолжались почти четыре часа.


Боевые действия в Нагорном Карабахе прекратились 10 ноября 2020 года после подписания трехстороннего соглашения. Соглашение подписали Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев 9 ноября.

Документ в том числе предусматривает введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

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Страны
Азербайджан
Армения
Россия
Турция
Персоны
Путин Владимир
Эрдоган Реджеп
Проекты
2020-й год
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