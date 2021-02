The Jerusalem Post (Израиль): Американо-израильское сотрудничество может помочь Байдену соперничать с Китаем и Россией

Финансирование Рабочей группы в области технологий предоставляет определенные возможности администрации Байдена более тесно сотрудничать с Израилем и с его помощью ликвидировать отставание в области исследований и разработок военной техники, считает автор. Это позволит избежать изъянов в военных возможностях США,

Закон об ассигнованиях на национальную оборону (National Defense Authorization Act - NDAA) на фискальный 2021 год (он вступил в силу на прошлой неделе), включает в себя положение об образовании Американо-израильской рабочей группы по операционным технологиям (US-Israel Operations-Technology Working Group - OTWG). Эта рабочая группа способна систематически улучшать сотрудничество двух стран в области военных исследований и разработок (R&D). Это, в свою очередь, может помочь администрации Байдена соперничать в области военных технологий с Китаем и Россией, а также укрепить качественное военное преимущество Израиля.

Положения об Американо-израильской рабочей группе по операционным технологиям

Раздел 1299M Закона об ассигнованиях на национальную оборону на фискальный 2021 год предоставляет министру обороны право на основе консультаций с другими федеральными ведомствами и Израилем сформировать Рабочую группу по операционным технологиям. Согласно этому закону, Конгресс рассчитывает на то, что администрация сфокусирует внимание на двух областях военного сотрудничества с Израилем. Это сотрудничество включает в себя "систематическую" оценку и обмен "вариантами разработки и получения сформулированных на основе разведывательных данных военных требований, которые непосредственно поддерживают возможности ведения военных действий как Министерства обороны США, так и Министерства обороны Израиля". Как только эти возможности будут идентифицированы, Рабочая группа по операционным технологиям сможет составить "планы по исследованиям, разработкам, доставке и размещению систем вооружений и военного оборудования предельно быстро и предельно экономично для того, чтобы соответствовать общим требованиям".

В частности, Раздел 1299M(d) требует, чтобы Пентагон после консультаций с Госдепартаментом предоставлял ежегодно до 15 марта доклад, включая секретные и несекретные элементы, следующим комитетам Конгресса - по вооруженным силам, по международным отношениям и по разведке.

В этом документе содержится требование о том, что администрация должна предоставить доклад по семи четко сформулированным вопросам. Так, например, она должна сообщить о программах по таким направлениям как наука и технологии (S&T), исследования, разработка, испытания и оценка (RDT&E), то есть, по тем программам, которые обсуждаются, внедряются, рекомендуются и/или реализуются. Администрация президента должна также обозначить соответствующие препятствия и вызовы, а также сообщить об американо-израильских усилиях, направленных на предотвращения попадания американской интеллектуальной собственности в китайские или русские руки. И, наконец, в этом законе также говорится о том, что администрация должна предоставить соответствующие разрешения и выделить средства, необходимые для достижения поставленных целей.

В более широком смысле, требование об обязательном информировании поможет Конгрессу сделать подотчетной деятельность Рабочей группы по операционным технологиям, а установленный конечный срок также свидетельствует о необходимости безотлагательно принять его к исполнению администрацией Байдена.

Раздел 1299M представляет собой значительное двухпартийное достижение. Сенатор-демократ от штата Мичиган Гэри Питерс (Gary Peters) и сенатор-республиканец от штата Арканзас Том Коттон (Tom Cotton) возглавляли эту работу в Сенате, а республиканец, член Палаты представителей от штата Южная Каролина Джо Уилсон (Joe Wilson), и демократ, член Палаты представителей от штата Пенсильвания Крисси Хулахан (Chrissy Houlahan), занимались тем же самым в Палате представителей. Коттон и Питерс в мае 2020 года представили на рассмотрение Сената Закон 2020 года о военных возможностях Соединенных Штатов и Израиля (S.3775; United States-Israel Military Capability Act of 2020). Уилсон и Хулахан через месяц представили соответствующую версию (H. R.7148) в Палате представителей.

Прошлым летом, демонстрируя широкую и двухпартийную поддержку положениям этого закона, сенатский Комитет по вооруженным силам единогласно (27 - 0) проголосовал за то, чтобы включить эту версию в Закон об ассигнованиях на национальную оборону.

Рабочая группа по операционным технологиям крайне необходима

Безотлагательное создание Рабочей группы по операционным технологиям позволит администрации Байдена добиться прогресса по нескольким важным для Соединенным Штатам направлениям.

Вашингтон сталкивается с острым соперничеством с Китаем и Россией в области военных технологий, а эти два соперника все больше работают вместе для того, чтобы получить в свое распоряжение военные технологии, превосходящие военные технологии Соединенных Штатов.

Как отмечено в ежегодном докладе Конгрессу Комиссии по оценке американо-китайских отношений в области экономики и безопасности (US-China Economic and Security Review Commission's annual report), Путин объявил 2020 "годом китайско-российского сотрудничества в области науки и технологий", при этом значительная часть этого сотрудничества была сконцентрирована на технологиях с военным применением.

Особое беспокойство вызывает враждебная авторитарная идеология обеих этих стран, не говоря уже о проводимой в Китае масштабной военной модернизации. Пекин понимает центральную роль исследований и разработок (R&D) в соревновании с Соединенными Штатами. По данным Исследовательской службы Конгресса (Congressional Research Service), доля Китая в области исследований и разработок в период с 2000 года по 2018 год выросла с 4,9% до 26,3%, тогда как доля Соединенных Штатов в тот же период снизилась с 39,8% до 27,6%.

Китай и Россия стремятся избежать прямой военной конфронтации с Соединенными Штатами, и в основном это объясняется значительным превосходством Америки в военной области. Но если преимущество Соединенных Штатов продолжит снижаться, американцам следует ожидать того, что Китай и Россия будут все больше использовать свои вооруженные силы для проведения агрессий и подрыва интересов Соединенных Штатов.

Чтобы помочь обратить вспять эти опасные тенденции, Вашингтон должен работать более систематично с такими демократическими и развитыми в области высоких технологий союзниками, как Израиль. Как было отмечено в ранней версии Закона о создании Рабочей группы в области операционных технологий, Израиль представляет собой "глобального лидера во многих технологиях, которые являются важными в рамках усилий Министерства обороны в области модернизации".

Несомненно, Соединенные Штаты уже имеют впечатляющий объем сотрудничества в военной области с Израилем. Тем не менее продолжают появляться изъяны в военных возможностях Соединенных Штатов, которых можно было бы избежать в случае усиленного сотрудничества с Израилем.

Так, например, до 2019 года основные танки Сухопутных сил США не имели таких технологий защиты, которые применяются в Израиле с 2011 года. Получив с опозданием такие возможности, Вашингтон оснастил некоторые свои танки в Европе соответствующими технологиями, при этом стали использоваться израильские инновации для того, чтобы лучше защитить американских солдат и сдержать российскую агрессию.

Хотя такого рода сотрудничество является безусловно позитивным, Вашингтон находился бы в лучшем положении, если бы с самого начала сотрудничал с Израилем. Американские солдаты в таком случае не были бы вынуждены действовать в опасных местах в течение больше восьми лет без соответствующих технологий, которые могли бы сделать их пребывание там более безопасным, а также повысить их боеспособность. В будущем, с учетом растущей конкуренции в области военных технологий, особенно с Китаем, Вашингтону, возможно, придется заплатить за такое отставание жизнями американских военнослужащих.

Короче говоря, Рабочая группа по операционным технологиям обладает передовыми возможностями для сдерживания агрессии, а также для победы в военном конфликте.

Рабочая группа по операционным технологиям, находящаяся в самом центре американской военной бюрократии, обладает возможностью получать и анализировать запросы по реализации совместных американо-израильских программ в области науки и технологий (S&T), а также в области исследований, разработок, испытаний и оценки (RDT&E). Эта рабочая группа может облегчить и сделать более быстрым процесс одобрения или отклонения запросов. Слишком часто длительные задержки в Соединенных Штатах заставляют Израиль работать одному для противодействия актуальным угрозам. Когда это происходит, американцы лишаются поддержки со стороны израильских инноваций и быстродействия, тогда как Израиль не получает выгоды от американских инноваций и более масштабной экономики.

Раздел 1299M с требованием о предоставлении доклада Конгрессу может исключить такого рода случаи, когда в интересах Соединенных Штатов нужно быстро продвигаться в реализации совместных программ. Это повысит потенциал вооруженных сил Соединенных Штатов и Израиля, а также увеличит их способность действовать совместно.

Что касается Америки, то у нее существует давний и настоятельный интерес в укреплении военных возможностей Израиля.

Иерусалим продолжает оставаться на линии фронта в борьбе против иранского Корпуса стражей исламской революции и таких иранских опосредованных и террористических группировок как "Хезболла". Поскольку Тегеран пытается подорвать интересы Соединенных Штатов и Израиля в этом регионе, Армия обороны Израиля, по ее собственным данным, нанесла 50 ударов в Сирии в 2020 году, целью которых, в основном, были боевики "Хезболлы", а также другие поддерживаемые Ираном террористические группировки.

На руках представителей некоторых из этих группировок кровь американских солдат. Помогая Иерусалиму оснастить его армию самыми передовыми вооружениями, Вашингтон может помочь союзнику продолжить оказывать давление на некоторых из числа наиболее решительно и агрессивно настроенных врагов Америки. Это особенно важно сегодня, когда истекает срок эмбарго ООН на поставку оружия Ирану, и Тегеран получает возможность приобретать самые современные виды вооружений у Китая и России.

Кроме того, арабские страны получают дополнительные вооружения, поэтому администрация Байдена и Конгресс должны будут наблюдать за качественным военным превосходством Израиля и сохранять его. Американские интересы и принципы, а также американские законы требуют именно этого. Рабочая группа по операционным технологиям способна на систематической основе анализировать составленные на общих разведывательных данных требования, а затем эти необходимые возможности будут предельно быстро и на совместной основе поставляться в войска. Как отметили в марте 2020 года сенаторы Питерс и Коттон, это поможет нашим воинам "никогда не встречаться с более продвинутым в технологическом плане врагом".

По этой причине администрация Байдена должна использовать Раздел 1299M для безотлагательной поддержки Рабочей группы по операционным технологиям.

Автор статьи - главный директор Центра по изучению военной и политической власти (Center on Military and Political Power) Фонда защиты демократии (Foundation for Defense of Democracies).

Брэдли Боумэн (Bradley Bowman)