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РИА Новости

Появились первые кадры полета первого серийного истребителя Су-57

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Объединенная авиастроительная корпорация опубликовала кадры, в которых демонстрируются стадии подготовки и полет первого серийного истребителя пятого поколения Су-57.

На видео показаны последние приготовления и проверка Су-57 на авиационном заводе имени Ю.А. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре. В конце истребитель разгоняется и взлетает в небо.

Су-57, разработанный в компании "Сухой", — самый современный российский военный самолет, который построен на совершенно новой платформе. Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Первый полет Су-57 состоялся в январе 2010 года.

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Страны
Россия
Продукция
ПАК ФА
Компании
КнААЗ Гагарина
ОАК
Сухой ПАО
Проекты
Истребитель 5 поколения
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