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Интерфакс-АВН

Российские и армянские военачальники обсудили в Ереване программы военного сотрудничества

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Флаги России и Армении
Флаги России и Армении.
Источник изображения: en.ria.ru

Ереван. 29 января. ИНТЕРФАКС - Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Истраков и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян договорились о предстоящих программах сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"29 января состоялась встреча Вагаршака Арутюняна и Сергея Истракова, прибывшего для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского военного сотрудничества. Замначальника ГШ ВС РФ проинформировал о результатах штабных переговоров и дальнейших совместных программах", - отметили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что "достигнута договоренность о двустороннем сотрудничестве, продолжении обсуждений по различным направлениям, реализации предстоящих программ".

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Армения
Россия
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