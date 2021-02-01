Российские и армянские военачальники обсудили в Ереване программы военного сотрудничества

Ереван. 29 января. ИНТЕРФАКС - Заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковник Сергей Истраков и министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян договорились о предстоящих программах сотрудничества, сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"29 января состоялась встреча Вагаршака Арутюняна и Сергея Истракова, прибывшего для участия в штабных переговорах по всем направлениям армяно-российского военного сотрудничества. Замначальника ГШ ВС РФ проинформировал о результатах штабных переговоров и дальнейших совместных программах", - отметили в Минобороны.

В ведомстве сообщили, что "достигнута договоренность о двустороннем сотрудничестве, продолжении обсуждений по различным направлениям, реализации предстоящих программ".