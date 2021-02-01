В Минобороны под руководством главы военного ведомства прошел Единый день приемки военной продукции

ЦАМТО, 29 января. В Национальном центре управления обороной РФ под руководством главы военного ведомства генерала армии Сергея Шойгу 29 января проведен Единый день приемки военной продукции, поступающей на вооружение в войска, и объектов военной и социальной инфраструктуры ВС РФ.

Об итогах выполнения государственного оборонного заказа главе военного ведомства доложил заместитель министра обороны Российской Федерации Алексей Криворучко.

"В четвертом квартале 2020 года в интересах Сухопутных и Воздушно-десантных войск поставлены 86 новых и 158 отремонтированных единиц бронетанкового вооружения и техники", – сказал замглавы военного ведомства.

Кроме того, поставлены 996 новых и 85 отремонтированных автомобилей, более 350 единиц ракетно-артиллерийского вооружения, дивизионный комплект зенитного ракетного комплекса "Бук-М3", более 920 тыс. единиц носимого вооружения и экипировки.

В интересах Воздушно-космических сил поставлены полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", 15 новых и 18 отремонтированных самолетов, 13 новых и 10 прошедших ремонт вертолетов, 6 единиц космических средств, 50 новых и 46 отремонтированных радиолокационных станций.

В интересах Военно-морского флота поставлено 4 новых боевых корабля, 1 новая и 1 отремонтированная подводные лодки, 9 новых и 11 отремонтированных кораблей и судов обеспечения, более 160 единиц ракетного и минно-торпедного вооружения, береговой ракетный комплекс "Бал".

Алексей Криворучко также добавил, что продолжается перевооружение Ракетных войск стратегического назначения современными образцами вооружения и военной техники. В IV квартале принято 11 баллистических ракет стационарного и подвижного базирования, 22 составные части подвижных и стационарных комплексов.

"Планы по поставке новых образцов вооружения, военной и специальной техники выполнены на 99,8 %, ремонта – на 99,7%. Развернута работа по размещению государственного оборонного заказа 2021 года. Благодаря практике заключения долгосрочных государственных контрактов мы сегодня имеем 86,8% от объема госзаказа", – доложил замминистра обороны.

Алексей Криворучко также отметил, что "одновременно с реализацией текущих заданий государственного оборонного заказа предприятия промышленности совместно с органами военного управления систематически проводят работу по разработке и практической апробации новых и модернизированных образцов вооружения и военной техники".

По заявлению заместителя министра обороны, Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" поставила первую партию боевых машин поддержки танков "Терминатор", изготовленных на шасси танка Т-90А. ПАО "Завод "Тула" завершило опытно-конструкторскую работу "Богомаз", в рамках которой создана перспективная машина радиационной, химической и биологической разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой.

"Особое внимание Министерством обороны уделяется развитию и поставке в эксплуатацию боевого высокоточного и гиперзвукового оружия", – отметил замглавы военного ведомства.

Так, АО "НПО машиностроения" в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата "Адмирал Горшков" проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования "Циркон". Во время испытаний достигнута скорость свыше восьми махов.

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года", – сказал Алексей Криворучко.

По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще две ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

"В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" произведен залповый пуск ракет "Булава" в количестве четырех единиц. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. Подтверждены качество и надежность серийных партий", – подчеркнул замминистра обороны.

Алексей Криворучко также сообщил, что недавний запуск с космодрома Плесецк тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" в рамках летно-конструкторских испытаний подтвердил возможность выведения полезной нагрузки массой до 23 тонн.

По словам заместителя главы военного ведомства, в рамках выполнения программы запусков 2020 года расчетами Воздушно-космических сил в четвертом квартале ракетами-носителями "Союз-2.1б" выведены на орбиту космические аппараты "ГЛОНАСС-К" и блок из трех космических аппаратов "Гонец-М".

"Цели пусков достигнуты, аппаратура работает в штатном режиме", – добавил Алексей Криворучко.

Об итогах строительства объектов военной и социальной инфраструктуры Вооруженных Сил РФ генералу армии Сергею Шойгу доложил замминистра обороны России Тимур Иванов.

"Целевая задача 2020 года в сфере капитального строительства по вводу в эксплуатацию объектов в интересах Вооруженных Сил выполнена в полном объеме, – сказал Тимур Иванов. – В рамках выполнения этой задачи построены и введены в эксплуатацию 3340 объектов различного назначения".

По словам заместителя главы военного ведомства, в рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания были выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки.

"Так, для проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения в городе Мирный Архангельской области завершены работы по созданию инфраструктуры Первого государственного испытательного космодрома с вводом 130 зданий и сооружений экспериментально-испытательной базы", – сообщил заместитель министра обороны.

В интересах Космических войск на территории космодрома завершена реконструкция стартового комплекса для осуществления пусков ракеты-носителя "Союз-2" и монтажно-испытательного комплекса для эксплуатации разгонного блока ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5".

Замглавы военного ведомства отметил, что своевременная реализация мероприятий в интересах Ракетных войск стратегического назначения позволила выполнить поставленные президентом Российской Федерации задачи по постановке на боевое дежурство современных стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Ярс".

В Оренбургской и Калужской областях возведены необходимые сооружения под изделия данных типов, что позволило в установленные сроки расчетам РВСН заступить на боевое дежурство.

Одновременно по подвижным грунтовым ракетным комплексам РВСН на объектах в Ивановской и Свердловской областях введены сооружения административно-хозяйственных зон для жизнедеятельности личного состава воинских частей.

"Итоги деятельности за прошедший год, несмотря на введенные ограничительные меры, подтвердили возможности Военно-строительного комплекса эффективно и быстро решать поставленные задачи по всем направлениям деятельности", – констатировал Тимур Иванов.

В заключении Единого дня приемки военной продукции министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил о необходимости продолжить практику заключения долгосрочных контрактов в рамках гособоронзаказа с опережающим финансированием, чтобы выполнить задачу по доведению уровня современности вооружения в силах общего назначения до 76% к 2024 году.

"Для выполнения этой задачи необходимо продолжить заключение долгосрочных контрактов с опережающим финансированием по всем основным видам вооружения. Такой подход обеспечит дальнейшее ритмичное переоснащение армии и флота", – сказал глава военного ведомства.

Подводя итоги обсуждения, министр обороны напомнил, что президент Российской Федерации поставил перед военным ведомством задачу к 2024 году довести уровень современности в силах общего назначения до 76%.

Сергей Шойгу обратил внимание руководителей интегрированных структур, руководителей предприятий оборонно-промышленного комплекса и органов военного управления на неукоснительное соблюдение всех графиков и снижение дебиторской задолженности при выполнении государственного оборонного заказа.

Говоря о строительстве, глава военного ведомства сообщил, что с начала года введено в строй более 520 зданий и сооружений.

"Всего текущем году должно быть построено не менее 3 тыс. объектов различного назначения. На особом контроле находится сооружение объектов, предусмотренных Государственной программой вооружения, в первую очередь в интересах сил и средств ядерного сдерживания, 12-го Главного управления Министерства обороны и Воздушно-космических сил", – отметил министр обороны.

В рамках развития аэродромной сети, по его словам, требуется продолжить проектные и строительно-монтажные работы на 24 аэродромах, в том числе на аэродроме Саваслейка в Нижегородской области.

"В соответствии с планом развития Военно-морского флота необходимо завершить обустройство основного пункта базирования Каспийской флотилии – как в части причального фронта, так и береговой инфраструктуры. Одновременно с этим в плановом порядке следует продолжить обустройство военных городков, строительство объектов военной медицины и образования", – сказал генерал армии Сергей Шойгу.

Решение этих задач, подчеркнул глава военного ведомства, позволит улучшить социально-бытовые и жилищные условия военнослужащих и их семей, повысить привлекательность военной службы.

Министр обороны потребовал от Военно-строительного комплекса "выполнить в полном объеме в установленные сроки планы строительства текущего года", – сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.