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РИА Новости

Комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области

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Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф"
Военнослужащий у пусковой установки зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Максим Блинов

САМАРА, 29 янв - РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" заступил на боевое дежурство в Самарской области, сообщает в пятницу пресс-служба Центрального военного округа.

"На боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья заступила новейшая зенитная ракетная система С-400 "Триумф", - говорится в сообщении.

По словам командующего 14-й армией ВВС и ПВО Центрального военного округа генерал-майора Владимира Мельникова, перевооружение позволило увеличить боевые возможности зенитного ракетного полка в 1,7 раза. "Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения", - отметил Мельников, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, С-400 "Триумф" была получена на вооружение в декабре 2020 года, передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Ранее сообщалось, что два полка противовоздушной обороны в Свердловской и Самарской областях перевооружили на зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" в 2020 году.

С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на поражать аэродинамические и баллистические цели.

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