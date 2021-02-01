Новейшая ЗРС С-400 "Триумф" заступила на боевое дежурство под Самарой

Отличительной особенностью зенитной ракетной системы является увеличенная зона поражения

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Зенитная ракетная система С-400 в Самарской области заступила в пятницу на боевое дежурство по обороне воздушного пространства регионов Поволжья. Об этом говорится в сообщении Центрального военного округа (ЦВО).

"Перевооружение на С-400 в 1,7 раза повысило боевые возможности [зенитного ракетного] полка. Отличительной особенностью системы является увеличенная зона поражения, в пределах которой ведется уничтожение всех существующих и перспективных средств воздушного нападения", - цитирует пресс-служба командующего 14-й армией ВВС и ПВО ЦВО генерал-майора Владимира Мельникова.

Новая ЗРС С-400 была поставлена в декабре 2020 года. Передача техники и первый боевой пуск прошли на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

ЗРС С-400 "Триумф" предназначена для высокоэффективного поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна поражать аэродинамические и баллистические цели.