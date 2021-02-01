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ТАСС

Шойгу вручил награды сотрудникам предприятий ОПК

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Медаль «Михаил Калашников»
Медаль «Михаил Калашников».
Источник изображения: voenpro.ru

Награждение прошло в рамках Единого дня приемки военной продукции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за отличия, проявленные при создании, испытании и оснащении вооруженных сил современными, перспективными образцами вооружения и военной техники.

"Награждение прошло в рамках Единого дня приемки военной продукции", - говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны России.

Сотрудники предприятий ОПК получили из рук министра медали "Михаил Калашников", "За укрепление боевого содружества", "За трудовую доблесть", говорится в пресс-релизе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОПК АО
Персоны
Калашников Михаил
Шойгу Сергей
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