Шойгу вручил награды сотрудникам предприятий ОПК

Награждение прошло в рамках Единого дня приемки военной продукции

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Министр обороны РФ Сергей Шойгу вручил награды сотрудникам предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) за отличия, проявленные при создании, испытании и оснащении вооруженных сил современными, перспективными образцами вооружения и военной техники.

"Награждение прошло в рамках Единого дня приемки военной продукции", - говорится в распространенном в пятницу сообщении Минобороны России.

Сотрудники предприятий ОПК получили из рук министра медали "Михаил Калашников", "За укрепление боевого содружества", "За трудовую доблесть", говорится в пресс-релизе.