ОАК готовит мощности для увеличения темпов серийного производства Су-57

Первый истребитель пятого поколения Су-57 изготовлен и передан Минобороны по госконтракту на поставку 76 машин

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Объединенная авиастроительная корпорация (входит в Ростех) разворачивает мощности для производства многофункционального истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщили журналистам в корпорации.

"Первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57 изготовлен и передан Минобороны России в рамках государственного контракта на поставку 76 машин. <...> На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина - филиале компании "Сухой" - продолжаются работы по подготовке и развертыванию серийного производства. С 2021 года планируется увеличение темпов постройки самолетов данного типа", - говорится в сообщении.

По информации ОАК, ее предприятия выполнили обязательства по исполнению гособоронзаказа в 2020 году. "Три серийных тяжелых военно-транспортных самолета Ил-76МД-90А изготовлены и переданы заказчику. На входящем в дивизион транспортной авиации ОАК ульяновском предприятии "Авиастар-СП" в 2021 году планируется наращивать темп серийного производства самолетов", - сообщили в компании.

"В этом году одним из приоритетов является освоение технологии серийного производства и выход на стабильные темпы серийного выпуска по двум новым машинам в военном и транспортных сегментах нашего бизнеса. Безусловно, для нас большой вызов - это выполнение контракта Минобороны на поставку 76 самолетов пятого поколения и обеспечение стабильного темпа серийности в соответствии с графиком", - привели в корпорации слова генерального директора Юрия Слюсаря.

По его словам, в Ульяновске корпорация также выходит на стабильные темпы серийного производства. Параллельно занимается модернизацией парка военно-транспортной авиации и созданием нового самолета-топливозаправщика Ил-78М-90А. Контракт на их поставку подписали в конце года.

Истребительная авиация

По данным ОАК, в 2020 году завершены два крупных долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34 в интересах ВКС России. Также выполнены обязательства по модернизации строевых самолетов МиГ-29 и МиГ-31. Продолжается работа по программе создания легкого истребителя поколения 4++ МиГ-35 и его продвижения на рынок.

В 2020 году совершил первый полет глубокомодернизированный Ту-160 с новым двигателем. "В дальнейшем ОАК сосредоточится на важнейших задачах воспроизводства новых глубокомодернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160 на КАЗ им. С. П. Горбунова", - отмечается в сообщении корпорации.