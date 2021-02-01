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Известия.ru

Возбуждено новое уголовное дело по факту кражи из «самолета Судного дня»

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Источник изображения: Фото: LiveJournal/ivan-stalich

Новое уголовное дело возбуждено по факту кражи из «самолета Судного дня», которая была совершена во время его ремонта в Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНКТ) им. Бериева. Об этом сообщил в пятницу, 29 января, источник телеканала РЕН ТВ.

«Дело возбуждено 25 января и расследуется по статье «Халатность». По версии следствия, начальник службы авиационной безопасности Владимир Климчук допустил небрежность при выполнении своих служебных обязанностей, в результате чего и сложилась ситуация, при которой стала возможна кража оборудования из самолета Ил-80», — рассказал собеседник телеканалу.

Отмечается, что сейчас 66-летний Климчук находится под подпиской о невыезде.

В начале декабря прошлого года Ил-80 или «самолет Судного дня», был доставлен в Таганрог на очередную плановую модернизацию и продление ресурса, передает «Газета.ru».

7 декабря стало известно, что злоумышленники вскрыли грузовой люк самолета Ил-80 на аэродроме Таганрог-Южный и украли радиоаппаратуру стоимостью более 1 млн рублей. Из отсеков самолета пропали 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из пяти таких же демонтированных блоков.

Инженер по эксплуатации воздушных судов утверждал, что при приемке воздушного судна все бортовые приборы были на месте.

В Объединенной авиастроительной корпорации позже уточнили, что с «самолета Судного дня» украли только второстепенную аппаратуру, а ценное оборудование хранится отдельно.

В начале января текущего года Таганрогский городской суд Ростовской области арестовал на два месяца местного жителя Жору Хачунца по делу о краже деталей с «самолета Судного дня». Его адвокат Ольга Бояркина сообщила, что суд состоялся 6 января, Хачунц был арестован на два месяца, до 4 марта. Он обвиняется по п. б ч. 4 ст. 158 («Кража») и свою вину не признает.

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Компании
ОАК
ТАНТК им. Бериева
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