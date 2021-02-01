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WarSpot

Российские вооружённые силы наращивают мощь

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Источник изображения: warspot.ru

В 2020 году российская армия получила более 6600 единиц вооружения. Об этом сегодня, 29 января, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «Несмотря на пандемию, нам удалось своевременно скорректировать работу предприятий промышленности и обеспечить заданные темпы реализации государственного оборонного заказа. За прошлый год в российскую армию поступило более 6600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники», — сказал Шойгу, выступая на Едином дне приёмки военной продукции.

Среди полученной техники четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф», два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса «Бук-М3», атомный подводный крейсер «Князь Владимир» с баллистическими ракетами «Булава», фрегат «Адмирал флота Касатонов», большой десантный корабль «Пётр Моргунов», подлодка «Волхов», корветы «Гремящий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Атомный подводный крейсер К-549 «Князь Владимир» на госиспытаниях

Источник изображения: function.mil.ru

По словам Шойгу, в прошлом году ВС РФ также получили ракетный стратегический комплекс стационарного шахтного и два ракетных стратегических комплекса подвижного грунтового базирования «Ярс», 10 многофункциональных истребителей Су-35С, самолёт пятого поколения Су-57, 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, 5 модернизированных ракетоносцев Ту-95МС и 220 боевых бронированных машин.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил о том, что доля современных образцов вооружений в российской армии превысила 70%, а в стратегических ядерных силах достигла 86%. «Таким образом, армия и ядерная триада вышли на уровень, позволяющий гарантированно обеспечить безопасность России», — заявил Путин.

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Страны
Россия
Продукция
Бук-M3
Булава-30
Гремящий
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