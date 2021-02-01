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РИА Новости

Минобороны раскрыло характеристики ракетного комплекса "Ярс-С"

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Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве
Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Минобороны РФ впервые рассказало о характеристиках стратегического комплекса с межконтинентальной баллистической ракетой "Ярс-С".

Как следует из видео с Единого дня приемки военной техники, опубликованного военным ведомством, подвижный грунтовый ракетный комплекс "Ярс-С" "предназначен для поражения всех видов стратегических целей с возможностью маневрирования".

Среди тактико-технических характеристик комплекса указаны "калибр - 1,86 метра, длина ракеты - 17,8 метра, стартовая масса - 46 000 килограммов, масса полезной нагрузки - 1250 килограммов, дальность - до 10 000 километров, тип топлива - твердое".

Ранее о характеристиках комплекса официально не сообщалось.

В ходе прошедшего Единого дня приемки военной техники командир Барнаульской ракетной дивизии генерал-майор Александр Прокопенков сообщил, что дивизия несет боевое дежурство в составе трех полков с ракетными комплексами мобильного базирования "Ярс-С" и что до конца 2021 года ожидается заступление на боевое дежурство еще одного полка с "Ярсами-С". До Барнаула "Ярсы-С" встали на дежурство в Йошкар-Оле.

"Ярс" (РС-24) - стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и стационарного базирования с разделяющейся головной частью. Как сообщалось, полностью на комплексы "Ярс" мобильного базирования перевооружены Тейковская, Йошкар-Олинская, Нижнетагильская, Новосибирская и Иркутская ракетные дивизии. Идет перевооружение Барнаульской и Бологовской дивизий на комплексы мобильного базирования и Козельской дивизии - на комплекс стационарного базирования.

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Страны
Россия
Продукция
РС-24 Ярс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
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