В Керчи состоялась торжественная церемония спуска на воду патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов"

Строящиеся на открытой стапельной площадке ООО "Судостроительный завод "Залив" для ВМФ России малый ракетный корабль с предположительным названием "Амур" (заводской номер 803, заложен 30.07.2017) проекта 22800 (шифр "Каракурт") (на переднем плане) и патрульный корабль "Сергей Котов" проекта 22160 (заводской номер 164, заложен 08.05.2016). Керчь, 18.02.2020.

ЦАМТО, 29 января. На судостроительном заводе "Залив" (г.Керчь, Республика Крым) 29 января состоялась торжественная церемония спуска на воду четвертого в серии патрульного корабля проекта 22160 "Сергей Котов".

Корабли проекта 22160 строятся для Военно-морского флота на керченском судостроительном заводе "Залив" и Зеленодольском заводе имени А.М.Горького (входит в состав АО "Судостроительная корпорация "Ак Барс" (группа компаний АО "Холдинговая компания "Ак Барс")).

По указанию главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова в церемонии спуска корабля на воду принял участие начальник Главного штаба ВМФ адмирал Александр Витко. Церемонию также посетил глава Республики Крым Сергей Аксенов. В торжественном митинге приняли участие руководители АО "Судостроительная Корпорация "Ак Барс", представители администрации г.Керчь, судостроители и ветераны Военно-морского флота.

Впервые в церемонии спуска на воду нового боевого корабля приняли участие дети керченских судостроителей.

Современные корабли проекта 22160 спроектированы АО "Северное проектно-конструкторское бюро" (г.Санкт-Петербург) по заказу Главного командования ВМФ России и предназначены для несения патрульной службы по охране территориальных вод, патрулирования 200-мильной исключительной экономической зоны в открытых и закрытых морях, выполнения задач антипиратской деятельности, поиска и оказания помощи пострадавшим кораблям и судам, экологического мониторинга окружающей среды в мирное время, эскортирования кораблей и судов на переходе морем, а также операций в дальней морской и океанской зонах.

Согласно данным АО "Северное ПКБ", корабли проекта 22160 с водоизмещением не более 1,7 тыс. тонн обеспечивают длительное присутствие в дальней морской зоне (автономность – 60 суток). Максимальная скорость – не менее 25 узлов. Они спроектированы с учетом обеспечения комфортных условий размещения экипажа (60 человек). Для увеличения поискового потенциала и проведения поисково-спасательных операций на кораблях предусмотрено базирование 12-тонного вертолета. Кроме того, корабли оснащены радиотехническим и гидроакустическим вооружением, а также средствами радиоэлектронного противодействия.

Корабль был заложен 8 мая 2016 года и приказом главнокомандующего ВМФ России назван в честь участника Великой Отечественной войны Героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова.

Передать корабль ВМФ России планируется до конца текущего года. "Сергей Котов" пополнит состав Черноморского флота.

На сегодняшний день три корабля проекта 22160 (головной корабль "Василий Быков", первый из серии – "Дмитрий Рогачев", второй – "Павел Державин") уже несут службу в составе Черноморского флота.

На стапелях Зеленодольского завода имени А.М.Горького ведется строительство еще двух единиц данного проекта – "Виктор Великий" и "Николай Сипягин", сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.