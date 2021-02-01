The National Interest (США): как Америке удалось получить российский ЗРПК «Панцирь»

Недавно появилось сообщение, что прошлым летом ВВС США тайно вывезли российский зенитный комплекс «Панцирь». Официальная версия — для предотвращения попадания в руки террористов. Однако автор не верит: если все так просто, то зачем американской разведке проводить секретную операцию?

Это удивительный рассказ о русских наемниках, ливийских повстанцах и тайных рейсах в Европу.

Газета "Таймс" сообщила, что прошлым летом ВВС США вывезли из Ливии комплекс противовоздушной обороны "Панцирь". Американский самолет С-17 "Глоубмастер" сел в аэропорту Зувара к западу от Триполи, в него загрузили "Панцирь", и транспортник улетел на авиабазу Рамштайн в Германию.

Ценность информации

Переброску "Панциря" из Ливии объяснили тем, что этот комплекс не должен попасть в руки злоумышленников, которые могут использовать его для уничтожения гражданских авиалайнеров. Но свои стимулы могли быть и у американской разведки.

"В экспортных вариантах типа того, что был захвачен в Ливии, - написала "Таймс", - предположительно нет тщательно охраняемой аппаратуры опознавания "свой-чужой" с базой данных по кодам всех приемоответчиков российских ВВС. Этот комплекс способен осуществлять перехват разных целей, начиная с маловысотных и кончая летящими на высоте до 15 000 метров. Дальность действия "Панциря" составляет около 32 километров".

"Таймс" сообщила со ссылкой на российского официального представителя, что для разведки "Панцирь" особой ценности не представляет, поскольку Соединенные Штаты могли изучить этот комплекс в Объединенных Арабских Эмиратах, которые приняли его на вооружение.

Но если США хотели просто устранить угрозу со стороны российского зенитного комплекса, который мог попасть в руки к одной из многочисленных повстанческих группировок, действующих в измученной войной Ливии, было бы гораздо проще уничтожить его на месте, не перебрасывая в Германию.

Получить в свои руки целый и работоспособный ЗРПК "Панцирь" - это большая удача для тех, кто занимается боевой подготовкой, поскольку теперь у них имеются не просто имитационные модели, а реальная техника вероятного противника. Но показатели эффективности у "Панциря" как у зенитного комплекса весьма неоднозначные. Несколько таких комплексов было уничтожено в ходе боев в Сирии и Ливии. Эту систему несколько раз модернизировали, а экспортные варианты обычно не обладают теми возможностями, которые есть у комплексов, состоящих на вооружении в российской армии.

Прямой сигнал

Даже если характеристики у этого "Панциря" более ограниченные, чем у модернизированных комплексов, наверняка были веские причины для того, чтобы тайком вывозить его из страны. Хотя бы для того, чтобы подать сигнал.

В 2019 году этот российский зенитно-ракетный комплекс, которым управляли либо бойцы Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, либо наемники из российской частной военной компании Группа Вагнера, сбил американский беспилотный летательный аппарат "Рипер", о чем сообщало Африканское командование США. Возможно, "Панцирь" был вывезен из Ливии для того, чтобы подать сигнал российским военным в Ливии.

Постскриптум

Сам факт вывоза "Панциря" Соединенными Штатами свидетельствует о том, что из этого комплекса можно извлечь некую полезную информацию, хотя русские в своих заявлениях говорят об обратном.

Калеб Ларсон (Caleb Larson)