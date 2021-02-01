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РИА Новости

В Минобороны уточнили сроки начала серийного производства "Цирконов"

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Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море
Первый запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков" в Белом море по морской цели в Баренцевом море.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. Госиспытания российских гиперзвуковых ракет "Циркон" завершат пуском с подлодок, который состоится в 2021 году, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Первые пуски гиперзвуковых крылатых ракет были проведены с фрегата "Адмирал Горшков", в ходе них удалось достичь скорости в 8 Махов.

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки – проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам", – сказал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В Минобороны добавили, что в 2022 году начнутся серийные поставки "Цирконов" в вооруженные силы страны.

По окончании тестов гиперзвуковой комплекс "Циркон" поступит на вооружение подводных и надводных кораблей Военно-морского флота. Президент РФ Владимир Путин ранее упоминал, помимо морской версии, о разработке "Циркона" наземного базирования.

Предполагается, что максимальная скорость изделия будет в девять раз превышать скорость звука (то есть составит 10,7 тысячи километров в час, М=9), а дальность полета ‒ свыше тысячи километров.

Ранее радио Sputnik сообщало, что военные США озвучили ответ "Циркону".

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
Путин Владимир
Проекты
22350
ГЗЛА
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