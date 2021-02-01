Onet (Польша): Байден старается не повторять прежних ошибок

«Кнопка перезагрузки», подаренная Хиллари Клинтон Сергею Лаврову во время встречи в Женеве в 2007 году.

Состоявшийся между Путиным и Байденом разговор не означает шага к перезагрузке. При Трампе перезагрузки не произошло, ничто не предвещает ее и сейчас. Байден первым делом заявил, что США готовы вводить новые санкции. Если Байден будет вести себя с Путиным жестко, это станет для Польши хорошей новостью, пишет автор.

История с Алексеем Навальным, кибератки на американские ведомства, продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также суверенитет Украины - такими стали основные темы беседы лидеров США и России. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что с просьбой провести телефонный разговор с Байденом российская сторона обратилась еще на прошлой неделе. Американский лидер согласился, но хотел сначала подготовиться к нему со своим штабом и посоветоваться с европейскими союзниками.

Как заявил Байден, Соединенные Штаты будут готовы защищать себя и предпринимать шаги, включающие в себя введение дополнительных санкций, демонстрируя, что на действия Москвы последует реакция. Это разворот в американской политике. На протяжении многих лет каждый новый президент старался, заняв пост, наладить отношения с Россией. Иначе и быть не могло, ведь обе стороны располагают внушительным ядерным арсеналом, присутствуют в Европе и на Ближнем Востоке или в Азии. Однако политические хлеб и соль в итоге каждый раз оказывались в канаве, заполненной дипломатической грязью.

Изначально теплые отношения между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным испортила война в Косово, американские налеты на Югославию в 1999 году и расширение НАТО. Джордж Буш - младший начал президентство с заключения союза для борьбы с международным терроризмом после атак 11 сентября 2001 года. Отношения Москвы и Вашингтона не выдержали, однако, столкновения с политическими реалиями и осложнились после решения о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Восточно-Центральной Европе, в том числе в Польше.

Той же схемы придерживался Барак Обама, который, несмотря на российское нападение на Грузию в августе 2008 года, в 2009 объявил успехом первого этапа своего президентства перезагрузку отношений с Москвой. Шансы продолжить этот процесс похоронила аннексия Крыма Россией и война в Донбассе.

Демократы, которые обычно в большей степени заинтересованы взаимодействием с Кремлем, чем республиканцы, изменили свою позицию накануне президентских выборов 2016 года, обвинив россиян во вмешательстве во внутреннюю политику и кампанию Хиллари Клинтон.

Демократы обвиняли ближайших соратников Дональда Трампа в связях с Москвой, а Конгресс поднимал тему вмешательства россиян в президентские выборы, так что новый президент уже не стремился начать перезагрузку, напротив, его политика стала более решительной. Примером этому служила военная помощь Украине, укрепление восточного фланга НАТО и продление санкций в отношении России.

Стремление избежать прежних ошибок

Отсутствие решительной реакции на военное столкновение в Нагорном Карабахе и отравление Алексея Навального, проблемы в трансатлантических отношениях, а также сообщения о вмешательстве Кремля во внутреннюю политику США и связях Трампа с Москвой склонили Байдена во время президентских дебатов назвать своего соперника "щенком Путина".

Если отвечающие за внешнюю политику советники Трампа хотели придерживаться в отношении России жесткого курса, то его самого, казалось, воинственный стиль россиян в дипломатии не волновал. Что могли сделать чиновники, если их мнение расходилось с мнением начальника, а тот не проявлял никакой инициативы?

Новый американский лидер, который обвинял Трампа в том, что тот попустительствует Путину, хочет отмежеваться от политики предшественника. С другой стороны, беседа с российским президентом была в каком-то смысле попыткой продолжить прежние шаги, например, в сфере, связанной с газопроводом "Северный поток - 2".

При Трампе перезагрузки не произошло, ничто не предвещает ее и сейчас, при администрации Байдена, хотя договор СНВ-3, продление которого предлагает президент США, стал одним из немногих успехов уже давно забытой политики десятилетней давности.

Байден в первую очередь хочет избежать ловушки. В нее попался как он, будучи вице-президентом и главным советником по международным вопросам в администрации Обамы, так и сам Обама. Перезагрузка в итоге оказалась полным провалом, который наложил отпечаток на восприятие всей внешнеполитической деятельности 44-го президента США в этой части мира. Возможно, сейчас, наученный горьким опытом и помнящий о политических промахах прошлого американский лидер уже не позволит одурачить себя Путину, который вольготно чувствует себя на международной шахматной доске.

Защитный зонт для Польши

Если Джо Байден будет вести себя с Путиным жестко, это станет для Польши хорошей новостью. Россия наверняка отреагирует на дальнейшую милитаризацию восточного фланга НАТО, но отказ от развития потенциала у самой уязвимой границы Альянса россиян не остановит тем более.

Американо-российская перезагрузка Обамы не была выгодна для нашей страны, ведь фактически она означала уступки в отношении Кремля. Первые решения Байдена переломили традицию, которой американские президенты придерживались на протяжении как минимум 25 лет.

Травма, которую получили демократы четыре года назад в связи с вмешательством Москвы в американские выборы, а также стремление избежать повторения прежних ошибок - это своего рода защитный зонт для Польши.

Американцы не откажутся от его развертывания над Восточно-Центральной Европой, ведь польская коалиция "Объединенных правых", которая во внешней политике ориентируется исключительно на Америку, тратит в США очень много денег. Напомню, что инвестиции обошлись даже не в миллионы, а в миллиарды долларов.

Камиль Турецкий (Kamil Turecki)