Войти
ИноСМИ

Onet (Польша): Байден старается не повторять прежних ошибок

584
0
0
«Кнопка перезагрузки», подаренная Хиллари Клинтон Сергею Лаврову во время встречи в Женеве в 2007 году
«Кнопка перезагрузки», подаренная Хиллари Клинтон Сергею Лаврову во время встречи в Женеве в 2007 году.
Источник изображения: © AP Photo, Fabrice Coffrini, Pool

Состоявшийся между Путиным и Байденом разговор не означает шага к перезагрузке. При Трампе перезагрузки не произошло, ничто не предвещает ее и сейчас. Байден первым делом заявил, что США готовы вводить новые санкции. Если Байден будет вести себя с Путиным жестко, это станет для Польши хорошей новостью, пишет автор.

История с Алексеем Навальным, кибератки на американские ведомства, продление договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), а также суверенитет Украины - такими стали основные темы беседы лидеров США и России. Агентство "Ассошиэйтед пресс" сообщает, что с просьбой провести телефонный разговор с Байденом российская сторона обратилась еще на прошлой неделе. Американский лидер согласился, но хотел сначала подготовиться к нему со своим штабом и посоветоваться с европейскими союзниками.

Как заявил Байден, Соединенные Штаты будут готовы защищать себя и предпринимать шаги, включающие в себя введение дополнительных санкций, демонстрируя, что на действия Москвы последует реакция. Это разворот в американской политике. На протяжении многих лет каждый новый президент старался, заняв пост, наладить отношения с Россией. Иначе и быть не могло, ведь обе стороны располагают внушительным ядерным арсеналом, присутствуют в Европе и на Ближнем Востоке или в Азии. Однако политические хлеб и соль в итоге каждый раз оказывались в канаве, заполненной дипломатической грязью.

Изначально теплые отношения между Биллом Клинтоном и Борисом Ельциным испортила война в Косово, американские налеты на Югославию в 1999 году и расширение НАТО. Джордж Буш - младший начал президентство с заключения союза для борьбы с международным терроризмом после атак 11 сентября 2001 года. Отношения Москвы и Вашингтона не выдержали, однако, столкновения с политическими реалиями и осложнились после решения о размещении элементов американской системы противоракетной обороны в Восточно-Центральной Европе, в том числе в Польше.

Той же схемы придерживался Барак Обама, который, несмотря на российское нападение на Грузию в августе 2008 года, в 2009 объявил успехом первого этапа своего президентства перезагрузку отношений с Москвой. Шансы продолжить этот процесс похоронила аннексия Крыма Россией и война в Донбассе.

Демократы, которые обычно в большей степени заинтересованы взаимодействием с Кремлем, чем республиканцы, изменили свою позицию накануне президентских выборов 2016 года, обвинив россиян во вмешательстве во внутреннюю политику и кампанию Хиллари Клинтон.

Демократы обвиняли ближайших соратников Дональда Трампа в связях с Москвой, а Конгресс поднимал тему вмешательства россиян в президентские выборы, так что новый президент уже не стремился начать перезагрузку, напротив, его политика стала более решительной. Примером этому служила военная помощь Украине, укрепление восточного фланга НАТО и продление санкций в отношении России.

Стремление избежать прежних ошибок

Отсутствие решительной реакции на военное столкновение в Нагорном Карабахе и отравление Алексея Навального, проблемы в трансатлантических отношениях, а также сообщения о вмешательстве Кремля во внутреннюю политику США и связях Трампа с Москвой склонили Байдена во время президентских дебатов назвать своего соперника "щенком Путина".

Если отвечающие за внешнюю политику советники Трампа хотели придерживаться в отношении России жесткого курса, то его самого, казалось, воинственный стиль россиян в дипломатии не волновал. Что могли сделать чиновники, если их мнение расходилось с мнением начальника, а тот не проявлял никакой инициативы?

Новый американский лидер, который обвинял Трампа в том, что тот попустительствует Путину, хочет отмежеваться от политики предшественника. С другой стороны, беседа с российским президентом была в каком-то смысле попыткой продолжить прежние шаги, например, в сфере, связанной с газопроводом "Северный поток - 2".

При Трампе перезагрузки не произошло, ничто не предвещает ее и сейчас, при администрации Байдена, хотя договор СНВ-3, продление которого предлагает президент США, стал одним из немногих успехов уже давно забытой политики десятилетней давности.

Байден в первую очередь хочет избежать ловушки. В нее попался как он, будучи вице-президентом и главным советником по международным вопросам в администрации Обамы, так и сам Обама. Перезагрузка в итоге оказалась полным провалом, который наложил отпечаток на восприятие всей внешнеполитической деятельности 44-го президента США в этой части мира. Возможно, сейчас, наученный горьким опытом и помнящий о политических промахах прошлого американский лидер уже не позволит одурачить себя Путину, который вольготно чувствует себя на международной шахматной доске.

Защитный зонт для Польши

Если Джо Байден будет вести себя с Путиным жестко, это станет для Польши хорошей новостью. Россия наверняка отреагирует на дальнейшую милитаризацию восточного фланга НАТО, но отказ от развития потенциала у самой уязвимой границы Альянса россиян не остановит тем более.

Американо-российская перезагрузка Обамы не была выгодна для нашей страны, ведь фактически она означала уступки в отношении Кремля. Первые решения Байдена переломили традицию, которой американские президенты придерживались на протяжении как минимум 25 лет.

Травма, которую получили демократы четыре года назад в связи с вмешательством Москвы в американские выборы, а также стремление избежать повторения прежних ошибок - это своего рода защитный зонт для Польши.

Американцы не откажутся от его развертывания над Восточно-Центральной Европой, ведь польская коалиция "Объединенных правых", которая во внешней политике ориентируется исключительно на Америку, тратит в США очень много денег. Напомню, что инвестиции обошлись даже не в миллионы, а в миллиарды долларов.


Камиль Турецкий (Kamil Turecki)

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
  • В новости упоминаются
Страны
Грузия
Польша
Россия
США
Турция
Украина
Югославия
Персоны
Барак Обама
Буш Джордж
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
NATO
СНВ-3
Ядерный щит
Похожие новости
21.10.2020
The National Interest (США): что нужно сделать для реальной перезагрузки российско-американских отношений
17.10.2019
The National Interest (США): куда пойдет Украина?
29.03.2017
Нужна ли Черногория НАТО? (The National Interest, США)
13.02.2017
10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
20.02.2013
Через призму угроз России
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:20
  • 2
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 19:16
  • 143
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 19:00
  • 2
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 18:09
  • 31
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 14:52
  • 7
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков