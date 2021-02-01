Шойгу: планы по строительству объектов для ВС РФ в 2020 году выполнены в полном объеме

В эксплуатацию введены 3 200 зданий и сооружений, рассказал министр обороны

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. В 2020 году в эксплуатацию введены 3 200 зданий и сооружений. На космодроме Плесецк построены объекты для летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения. Об этом сообщил в пятницу министр обороны РФ Сергей Шойгу, выступая на Едином дне приемки военной продукции.

"Что касается строительства объектов для нужд Вооруженных сил. В условиях борьбы с коронавирусной инфекцией мы не только ввели в эксплуатацию 3 200 зданий и сооружений, но и по поручению президента Российской Федерации дополнительно построили в сжатые сроки 30 многофункциональных медицинских центров", - сказал Шойгу.

По его словам, по госпрограмме вооружения своевременно обустроена инфраструктура РВСН в Калужской и Оренбургской областях. Это позволило поставить ракетные комплексы на боевое дежурство.

"В целях проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения возведены необходимые объекты на космодроме Плесецк. Там же в интересах Космических войск реконструирован монтажно-испытательный комплекс для разгонного блока ракеты- носителя тяжелого класса "Ангара-А5", - добавил министр.

Также введены в строй Северо-Кавказское суворовское военное училище во Владикавказе, новый комплекс Тверского суворовского училища и филиал Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

"Таким образом, запланированные мероприятия по строительству объектов были выполнены в полном объеме", - констатировал Шойгу.

Как отметил, в свою очередь, замминистра обороны РФ Тимур Иванов, "итоги деятельности за прошедший год, несмотря на введенные из-за пандемии ограничительные меры, "подтвердили возможности Военно-строительного комплекса эффективно и быстро решать поставленные задачи по всем направлениям деятельности".

По словам Иванова, "в рамках инфраструктурного обеспечения группировки сил и средств ядерного сдерживания были выполнены все целевые мероприятия в установленные директивные сроки".

"Так, для проведения летных испытаний перспективного ракетного комплекса стратегического назначения в городе Мирный Архангельской области завершены работы по созданию инфраструктуры Первого государственного испытательного космодрома с вводом 130 зданий и сооружений экспериментально-испытательной базы", - рассказал Иванов.

В интересах Космических войск на территории космодрома завершена реконструкция стартового комплекса для осуществления пусков ракеты-носителя "Союз-2" и монтажно-испытательного комплекса для эксплуатации разгонного блока ракеты-носителя тяжелого класса "Ангара-А5", добавил заместитель министра.

Иванов также подчеркнул, что своевременные мероприятия в интересах Ракетных войск стратегического назначения позволили выполнить поставленные президентом РФ задачи по постановке на боевое дежурство современных стратегических ракетных комплексов "Авангард" и "Ярс".

Пополнение вооружений

Известно, что Вооруженные силы России в 2020 году получили более 6,6 тыс. образцов вооружения. Среди этой техники, в частности, "четыре полковых комплекта зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", два дивизионных комплекта зенитного ракетного комплекса "Бук-МЗ", атомный подводный крейсер "Князь Владимир" с баллистическими ракетами "Булава", фрегат "Адмирал флота Касатонов", большой десантный корабль "Петр Моргунов", большая подводная лодка "Волхов", корветы "Гремящий" и "Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов", уточнил министр.

В прошлом году вооруженные силы получили также ракетный стратегический комплекс шахтного базирования и два ракетных стратегических комплекса подвижного грунтового базирования "Ярс". Десять многофункциональных истребителей Су-35С, самолет пятого поколения Су-57, 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, пять модернизированных ракетоносцев Ту-95МС, 220 боевых бронированных машин.

"В октябре и ноябре прошлого года успешно прошли испытания первой в мире гиперзвуковой крылатой ракеты морского базирования "Циркон". Скорость ее полета составила 8 М", - сказал Шойгу.

Министр добавил, что уровень современности стратегических ядерных сил российской армии достиг 86%. "В результате поставки нового и модернизированного вооружения уровень современности сил общего назначения составил свыше 70%, стратегических ядерных сил - 86%", - сказал Шойгу, добавив, что поступившая техника интенсивно эксплуатируется, участвует в проверках боеготовности частей и соединений, учениях и тренировках.