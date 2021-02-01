Почему БМ-21 "Град" переставили на другое шасси в Эквадоре

БМ-21 "Град", разработанная в начале 60-х годов, до сих пор считается одной из самых популярных реактивных систем залпового огня в мире. По разным оценкам, это оружие находится на вооружении почти шести десятков армий Европы, Азии и Латинской Америки.

Например, в Западном полушарии такие РСЗО эксплуатируются в сухопутных войсках Кубы, Никарагуа, Перу и Эквадора. Как правило, эти установки имеют значительный возраст. Эквадорские, к примеру, выпустили в начале 80-х годов, так что неудивительно, что их решили модернизировать.

Старый Урал-375 с прожорливым бензиновым двигателем заменили на современный вездеход КамАЗ-5350 с дизельным мотором, обладающим меньшим расходом топлива, более высокими характеристиками грузоподъемности и максимальной скоростью по шоссе.

На новом автомобиле кроме самой 40-ствольной пусковой установки удалось также разместить дополнительный запас реактивных снарядов. Подобное техническое решение эквадорцы подсмотрели на чехословацких версиях "Града" RM-70, которые также у них имеются.

Интересно, что похожим образом поступили в соседнем Перу, правда у них РСЗО, по некотором данным, выполнена на китайском шасси, и для маскировки под обычный грузовик над платформой установили сдвижной тент.

В России при модернизации БМ-21 упор был сделан на совершенствование прицельных систем и повышение характеристик реактивных снарядов, которые теперь могут поражать цели на дистанциях, превышающих 40000 метров.

Interesting variant of BM-21 Grad MLRS om KamAZ chassis that was showed in Equador in late 2018. As I understand for the modernization of old vehicles that were on the Ural chassis. https://t.co/LUZ06jo4sn pic.twitter.com/ieYEoZrBIx — Yuri Lyamin (@imp_navigator) January 29, 2021

Алексей Моисеев