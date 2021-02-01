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ТАСС

Госиспытания ракеты "Циркон" завершатся в 2021 году

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Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков"
Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Горшков".
Источник изображения: © Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

В рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата "Адмирал Горшков" провели пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Госиспытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" завершатся в этом году, будут выполнены пуски с подводных лодок. Об этом в пятницу в ходе Единого дня военной приемки сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

Он отметил, что в рамках летно-конструкторских испытаний с фрегата "Адмирал Горшков" проведены пуски первых в мире гиперзвуковых крылатых ракет морского базирования "Циркон". Во время испытаний достигнута скорость свыше 8 М.

"Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки - проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам начиная с 2022 года", - сказал замминистра.

По его словам, в 2020 году продолжилось перевооружение 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения на новейший стратегический ракетный комплекс "Авангард". В декабре заступили на боевое дежурство еще 2 ракеты с гиперзвуковыми крылатыми блоками.

В декабре 2020 года из акватории Охотского моря с борта атомного подводного крейсера стратегического назначения "Владимир Мономах" произведен залповый пуск ракет "Булава" в количестве четырех штук. Вооружение и носитель отработали штатно, задачи пуска выполнены полностью. "Подтверждены качество и надежность серийных партий", - отметил замминистра.

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Страны
Россия
Продукция
Авангард РК
Адмирал Горшков
Булава-30
Владимир Мономах
Циркон-С 3М22
Персоны
Криворучко Алексей
Проекты
2020-й год
22350
ГЗЛА
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