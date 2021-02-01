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ТАСС

В России завершилась разработка новой машины РХБ-разведки

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РХМ-9 на репетиции парада в Туле.
РХМ-9 на репетиции парада в Туле.
Источник изображения: Алексей Алферов / РИА Новости

Созданием машины занимался Тульский завод

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Тульский завод (входит в корпорацию "Росхимзащита" госкорпорации "Ростех") завершил создание новейшей машины радиационной, химической и биологической (РХБ) разведки РХМ-9. Об этом в пятницу в ходе Единого дня военной приемки сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

"ПАО "Завод "Тула" завершило опытно-конструкторскую работу "Богомаз", в рамках которой создана перспективная машина РХБ-разведки РХМ-9 с совершенно новой приборной базой", - проинформировал Криворучко.

По его словам, научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (входит в Ростех) также поставила первую партию боевых машин поддержки танков "Терминатор", изготовленных на шасси танка Т-90А.

РХБ-9 выполнена на базе автомобильного шасси семейства "Тайфун" и является новейшей российской машиной, предназначенной для ведения РХБ-разведки на поле боя. Она оснащена новыми приборами, конструкция которых позволяет осуществлять отбор проб автоматически без выхода экипажа из машин в зону заражения. Эффективность применения РХМ-9 превышает показатели ранее разработанных машин РХБ-разведки в два раза.

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Россия
Продукция
БМПТ Рамка-99
Т-90 "Владимир"
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