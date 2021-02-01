Шойгу объявил о поступлении на вооружение первого истребителя пятого поколения Су-57

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Вооружённые силы России в 2020 году получили первый истребитель пятого поколения Су-57, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Среди поступившей в ВС РФ в прошлом году техники Шойгу назвал пять модернизированных ракетоносцев Ту-95МС, 10 модернизированных перехватчиков МиГ-31БМ, 10 многофункциональных истребителей Су-35С и самолёт пятого поколения Су-57.

"За прошлый год в российскую армию поступило более 6 тыс. 600 основных образцов вооружения, военной и специальной техники", - сказал министр в пятницу на Едином дне приёмки военной продукции.

Су-57 разработан в компании "Сухой" (входит в ОАК) и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Это многоцелевой истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных целей в дальних и ближних боях, поражения наземных, надводных целей противника с преодолением систем ПВО. Его первый полет состоялся 29 января 2010 года.

Первый серийный Су-57 планировалось передать Минобороны РФ в конце 2019 года, однако самолет потерпел крушение во время испытательного полета накануне поставки. Всего к 2028 году российские военные должны получить 76 истребителей Су-57 и перевооружить на них три авиационные полка.

Ранее сообщалось, что первые истребители Су-57 будут выпускаться уже в серийном облике, но с двигателями предыдущего поколения. Двигатель "второго этапа" (изделие 30 производства Объединенной двигателестроительной корпорации, ОДК), который обеспечит Су-57 сверхзвуковую крейсерскую скорость, приступил к летным испытаниям в декабре 2017 года. По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, "где-то в 2022 году двигатели уже будут готовы, "поставлены на крыло", и в течение нескольких лет мы запустим их серийное производство".

По данным источника агентства, Су-57 уже опробовали вооружение, размещенное во внутренних отсеках. По словам вице-премьера Юрия Борисова, "с внутрифюзеляжным вооружением у Су-57 всё в порядке". Ожидается, что его испытания завершатся в 2021 году.

Сверхзвуковая крейсерская скорость и внутрифюзеляжное размещение оружия - отличительные особенности пятого поколения истребителей.