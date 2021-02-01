Поставка бывших израильских истребителей F-16 компании Top Aces

Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Начата поставка подержанных F-16A/B в Канаду

04.12.20 я уже писал о предстоящей поставке снятых с вооружения ВВС Израиля F-16A/B ("Нец") канадской гражданской компании Top Aces. 29 штук за 100 млн долларов. И вот 27.01.21 поставки начались, о чём на следующий день сообщил официальный сайт МО Израиля, а далее - и прочие новостные сайты.

Согласно официальному сообщению, договор о поставках подготовлен Управлением оборонного экспорта МО Израиля (СИБАТ) и подписан гендиректором МО генерал-майором (рез.) Амиром Эшелем. Подтверждается количество 29, что касается цены, то сказано "десятки млн долларов". Компания Top Aces названа "американо-канадской".

Первая партия включает четыре "Нец". Самолёты отправлены в США на борту украинского транспортного самолёта Ан-124-100. Напомню, что "Нец" официально сняты с вооружения ВВС 26.12.16.

Кроме фото, МО опубликовало видео. В нём показан процесс погрузки и среди прочего сказано, что один из самолётов, F-16A Б/Н 129 был в первой четвёрке самолётов, бомбивших иракский ядерный реактор в 1981 г. А форум "Фреш" сообщает, что самолёты прошли ремонт и испытательные полёты в Израиле до поставки. Из 4 самолётов - 3 F-16A (Б/Н 129, 220 и 250) и 1 F-16B (Б/Н 017). Все F-16A имеют победы в воздушных боях:

Б/Н 129 - 0.5 сирийского МиГ-23, 09.06.82, пилот Эйтан Стибе (будущий 2-й израильский космонавт; о нём и об этом бое я писал 17.11.20);

Б/Н 220 - 1 сирийский МиГ-21, 09.06.82, пилот Амир Нахуми;

Б/Н 250 - 2 сирийских самолёта: МиГ-23 08.06.82, пилот Авишай Кнаан, МиГ-21 09.06.82, пилот Рои Тамир.

Ссылки: