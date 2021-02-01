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Поставка бывших израильских истребителей F-16 компании Top Aces

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Оригинал взят у коллеги oleggranovsky в Начата поставка подержанных F-16A/B в Канаду

04.12.20 я уже писал о предстоящей поставке снятых с вооружения ВВС Израиля F-16A/B ("Нец") канадской гражданской компании Top Aces. 29 штук за 100 млн долларов. И вот 27.01.21 поставки начались, о чём на следующий день сообщил официальный сайт МО Израиля, а далее - и прочие новостные сайты.

Согласно официальному сообщению, договор о поставках подготовлен Управлением оборонного экспорта МО Израиля (СИБАТ) и подписан гендиректором МО генерал-майором (рез.) Амиром Эшелем. Подтверждается количество 29, что касается цены, то сказано "десятки млн долларов". Компания Top Aces названа "американо-канадской".

Первая партия включает четыре "Нец". Самолёты отправлены в США на борту украинского транспортного самолёта Ан-124-100. Напомню, что "Нец" официально сняты с вооружения ВВС 26.12.16.

Кроме фото, МО опубликовало видео. В нём показан процесс погрузки и среди прочего сказано, что один из самолётов, F-16A Б/Н 129 был в первой четвёрке самолётов, бомбивших иракский ядерный реактор в 1981 г. А форум "Фреш" сообщает, что самолёты прошли ремонт и испытательные полёты в Израиле до поставки. Из 4 самолётов - 3 F-16A (Б/Н 129, 220 и 250) и 1 F-16B (Б/Н 017). Все F-16A имеют победы в воздушных боях:

  • Б/Н 129 - 0.5 сирийского МиГ-23, 09.06.82, пилот Эйтан Стибе (будущий 2-й израильский космонавт; о нём и об этом бое я писал 17.11.20);
  • Б/Н 220 - 1 сирийский МиГ-21, 09.06.82, пилот Амир Нахуми;
  • Б/Н 250 - 2 сирийских самолёта: МиГ-23 08.06.82, пилот Авишай Кнаан, МиГ-21 09.06.82, пилот Рои Тамир.


Ссылки:

  1. Под эгидой СИБАТ: сделка по продаже 29 самолётов "Нец", сайт МО, 28.01.21.
  2. МО продаёт самолёты F-16 канадской компании, israeldefense, 28.01.21.
  3. Объёмом в десятки млн долларов: Израиль продаст 29 самолётов F-16 американо-канадской компании, maariv, 28.01.21.
  4. Самолёты "Нец" ВВС будут обучать пилотов ВВС США, 7-й канал, 28.01.21.
  5. Израиль продал в Северную Америку 29 F-16 для имитации "красных", newsru, 28.01.21.
  6. Израиль продал 29 "лишних" F-16 американцам, mignews, 28.01.21.
  7. Обсуждение на Фреш.

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Израиль
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Украина
Продукция
F-16
Ан-124
Ан-124-100
МиГ-21
МиГ-23
Проекты
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