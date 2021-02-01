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РИА Новости

В Минобороны рассказали, когда завершатся госиспытания "Цирконов"

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Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели
Испытательные стрельбы гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Флота Советского Союза Горшков" из акватории Белого моря по береговой цели.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Серийные поставки гиперзвуковых ракет "Циркон" начнутся в 2022 году, сообщил заместитель министра обороны Алексей Криворучко в ходе Единого дня военной приемки.

Последним этапом госиспытаний ракет станут пуски с подводных лодок, запланированные на 2021 год.

Ранее в рамках летно-конструкторских испытаний экипаж фрегата "Адмирал Горшков" провел пуски "Цирконов". Во время испытаний их скорость превысила М=8 (число Маха).

Положительные результаты позволяют приступить к следующему этапу отработки — проведению пусков с подводных носителей, завершить государственные испытания в 2021 году и приступить к серийным поставкам.


Алексей Криворучко

заместитель министра обороны России

"Циркон" — первая в мире гиперзвуковая крылатая ракета, способная осуществлять продолжительный аэродинамический полет с маневрированием в плотных слоях атмосферы, с использованием на всем протяжении маршрута тяги собственного двигателя, при этом ее скорость достигает около девяти скоростей звука, а максимальная дальность стрельбы — до тысячи километров. Комплекс может поражать с одинаковой эффективностью как надводные, так и наземные цели. Помимо морской версии, президент России Владимир Путин упоминал о разработке "Циркона" наземного базирования.

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Страны
Россия
Продукция
Адмирал Горшков
Циркон-С 3М22
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Криворучко Алексей
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