Подводник, летчик и два инженера: кто прошел в отряд космонавтов

Межведомственная комиссия рекомендовала зачислить кандидатами в отряд Сергея Иртуганова, Александра Колябина, Сергея Тетерятникова и Арутюна Кивиряна. Их выбрали из более чем 180 человек

В России завершился третий открытый набор в отряд космонавтов. О том, кто в ближайшее время приступит к тренировкам в рамках общекосмической подготовки, как проходил отбор в отряд и как на него повлияла пандемия, - в материале ТАСС.

Из-под воды в космос

Как уточнили в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), всего специалисты получили более 2,2 тыс. устных и письменных обращений от желающих стать космонавтами. При этом полностью комплекты документов предоставили 183 человека. К очному этапу отбора были допущены 64 претендента, девять из которых - женщины.

Среди победителей конкурса - двое военнослужащих. Как рассказали в ЦПК, трудовая деятельность Сергея Тетерятникова связана с эксплуатацией подводных лодок. Он родился 19 декабря 1988 года в Ставропольском крае и в 2011 году окончил факультет "Эксплуатация паровых газотурбинных энергетических установок" Военно-морского инженерного института.

Александр Колябин - заместитель командира истребительной авиационной эскадрильи. 12 января ему исполнилось 34 года. Он родился в Подмосковье, в 2009 году окончил Краснодарский военный авиационный институт имени А.К. Серова (Высшее военное авиационное училище летчиков). Пройти конкурс ему удалось только со второй попытки - он участвовал в прошлом отборе.

Еще один кандидат в космонавты, который смог пройти испытания только со второго раза, - Арутюн Кивирян. Он родился 23 августа 1993 года в Республике Адыгея. В 2015-м окончил Балтийский государственный технический университет им. Д.Ф. Устинова по специальности "ракетостроение". В "Военмехе" Кивирян также прошел обучение на военной кафедре, по окончании которой ему присвоено звание лейтенанта. Он работал инженером-испытателем 2-й категории в Ракетно-космической корпорации "Энергия".

И четвертый кандидат - Сергей Иртуганов. Он родился 10 августа 1988 года в Ульяновске. В 2010-м окончил с отличием Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации (институт), получил квалификацию "инженер". Параллельно прошел обучение на военной кафедре по специальности "штурман Ил-76", по окончании которой ему присвоено звание лейтенанта.

В ближайшее время все четверо начнут общекосмическую подготовку, которая займет два года. Затем всем, кто успешно сдаст государственный экзамен, будет присвоена квалификация "космонавт-испытатель".

Курс на девушек и специалистов

Набор в отряд космонавтов стартовал 3 июня 2019 года. За несколько дней до этого гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Ракетно-космического центра "Прогресс" в Самаре сказал, что госкорпорация ждет более активного участия девушек.

"Мы рассчитываем, что девушки станут более активно участвовать в наборе. Мы рассчитываем на то, что молодые женщины в России абсолютно спокойно могут пройти те жесткие требования, которые предъявляются космонавтам, и тем самым сбалансируют отряд, который в последнее время стал слишком мужским", - отметил тогда Рогозин.

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Еще один акцент во время набора планировалось сделать на специалистов отрасли. Для этого космонавты и сотрудники ЦПК ездили по предприятиям отрасли. Как пояснил ранее ТАСС начальник центра Павел Власов, такие мероприятия были нужны, "чтобы увеличить количество подаваемых на конкурс документов".

Пандемия не помеха

В середине апреля 2020 года в Центре подготовки сообщили ТАСС, что набор может быть временно остановлен из-за пандемии коронавируса. Этот вопрос планировалось обсудить с Роскосмосом в случае, если период самоизоляции будет продлен. Однако прием заявок, как и планировалось, завершился в июне. Из-за ограничений, связанных с пандемией, был продлен только срок подачи полного пакета документов.

Очный этап отбора стартовал в июле и должен был завершиться к октябрю. Однако в конце сентября ЦПК выступил с предложением продлить отбор до середины декабря. Каждую неделю испытания проходили порядка трех претендентов.

Отбор включал несколько этапов: проверка на соответствие требованиям по образованию и профессиональной пригодности, комплекс медицинских обследований, мероприятия, позволяющие оценить психологические качества претендентов, тестирование на соответствие требованиям по физической подготовке.

В конце 2020 года начальник центра в новогоднем поздравлении сообщил о пополнении отряда четырьмя новобранцами, не уточнив их имена. 27 января Межведомственная комиссия рассмотрела итоги конкурса.

Екатерина Москвич