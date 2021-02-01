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РИА Новости

В России приступили к разработке боевой экипировки "солдата будущего"

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Военнослужащий на фестивале "Армия России" в Москве
Военнослужащий на фестивале "Армия России" в Москве.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

МОСКВА, 29 января/ Радио Sputnik. В России намерены создать экипировку "солдата будущего", уже начались научно-исследовательские работы в этом направлении, передает РИА Новости.

Как сообщили в пресс-службе "Ростеха", разработка будет включать в себя принципиально новый комплекс. Сейчас в госкорпорации приступили к первому этапу, который заключается в определении тактико-технических требований.

В разработке участвуют структуры "Ростеха" ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", а также другие подрядчики.

В 2014 году в армии был принят на вооружение комплект "Ратник", включающий в себя новейшие высокотехнологичные разработки, отличающийся модульной компоновкой и приспособленный для действий в разных условиях и любое время суток.

Комплект боевой экипировки "Ратник" предназначен для повышения защищенности военнослужащих, их мобильности, маневренности и эффективности в различных видах боевых операций. Температурный диапазон применения ‒ от минус 40 до плюс 50 градусов.

Автономное функционирование военнослужащего, включая боевое, ‒ не менее трех суток. Как сообщалось, шлем "Ратника" выдерживает попадание пули из пистолета Макарова с расстояния в пять метров, бронежилет ‒ попадание из снайперской винтовки и автомата Калашникова.

Кроме того, в разработке находится боевая экипировка третьего поколения "Сотник". Согласно проекту, армия может перейти на новую экипировку с высокой защитой и повышенной амортизирующей способностью уже к 2025 году.

Ранее радио Sputnik сообщало, что Forbes удивился экипировке "Ратник".

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Страны
Россия
Продукция
6Б21 Пермячка
АК-74 "Калашников"
Одежда "Ратник"
Ратник БЭВ
Система наблюдения "Ратник"
Система поражения "Ратник"
Стрелец
Компании
Концерн Калашников
ЦНИИТОЧМАШ
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