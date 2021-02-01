Türkiye (Турция): должна ли Турция выйти из НАТО?

Заявление Анкары о том, что в случае необходимости она может закупить у России другие вооружения, вызвало вопрос: Турция выходит или должна выйти из НАТО? Помимо этого, риторика нового главы Госдепа США не внушает надежд, что новая администрация простит Эрдогану покупку С-400 у России. Неужели единственный выход — это покинуть альянс?

После попытки госпереворота 15 июля 2016 года Турция изменила концепцию политики в области обороны. Странные заявления американской администрации в ночь попытки путча никого не удивили, но заставили турецкое руководство пойти на некоторые изменения в политике.

Заявления, в которых турецкое государство и "Террористическая организация фетхуллахистов" (FETÖ) - словно равновеликие силы, скандальные высказывания тогдашнего госсекретаря Джона Керри (John Kerry), молчание Обамы (Obama) подняли вопрос: "Что происходит?" Сформировавшееся у турецкого народа мнение о том, что за каждым переворотом стоит Америка, еще больше подорвало доверие к ней. Когда к этому добавилась передача силам Отрядов народной самообороны (YPG) помощи в объеме 20 тысяч грузовиков с вооружением, стало понятно, что, хотя отношения между Турцией и Америкой не разорваны, отныне все держится на волоске.

Отказ США от передачи F-35 Турции только подлил масла в огонь. Было очевидно, что 15 июля 2016 года в момент атаки с воздуха у Турции не было защиты. Когда Америка не согласилась предоставить такую оборонительную систему, Турция постучала в дверь к русским. Начались переговоры по С-400, и в итоге они были приобретены. Система находится в Синопе в рабочем состоянии. Надеюсь, в этом не будет необходимости, но в случае атаки с воздуха у нас теперь есть силы ей противостоять.

Покупка страной - членом НАТО оружия у России, которую НАТО считает чуть ли не врагом, рассердила Америку. Угрозы санкций, косвенные намеки продолжались с 2018 года вплоть до победы Байдена на выборах в ноябре 2020 года. Байден взял на себя управление страной и пока посылает умеренные сигналы. Хотя госсекретарь Энтони Блинкен (Antony Blinken) употребляет резкие выражения в адрес Турции, при переходе от теории к практике американское руководство, очевидно, будет действовать более благоразумно.

Слова Блинкена о "так называемом стратегическом партнере", заявление Турции о том, что в случае необходимости она может закупить у России другие вооружения - как, например, самолеты - вызвали вопрос: Турция выходит или должна выйти из НАТО?..

Вчера, 28 января, посол Великобритании в Турции, сэр Доминик Чилкотт (Dominick Chilcott) ответил на вопросы журналистов из Ассоциации дипломатических корреспондентов. Как сообщает "Би-би-си тюркче" (BBC Türkçe), Чилкотт сделал важные заявления о подписанном между Великобританией и Турцией соглашении о свободной торговле, покупке С-400 и кипрской проблеме. Эти заявления следует оценивать в контексте НАТО.

Корреспондент "Би-би-си тюркче" задал Чилкотту следующий вопрос об С-400: "Согласно сообщениям британской прессы, Великобритания за последние семь лет продала Турции оружия на сумму 1,3 миллиарда фунтов стерлингов. Две страны - союзники по НАТО, но, с другой стороны, Турция идет на стратегическое сотрудничество с Россией, приобретает систему противоракетной обороны С-400. Учитывая также критические проблемы, которые по-прежнему сохраняются между Великобританией и Россией, как Великобритания относится к покупке С-400?"

Чилкотт ответил: "Мы поддерживаем согласованную в НАТО позицию, что союзники не должны покупать вооружение у России. Как вы сказали, мы союзники по НАТО. Мы сотрудничаем в сфере оборонной промышленности, это важная составляющая двусторонних отношений. Боевые самолеты TFX - чрезвычайно важный проект. Великобритания привержена совместной работе и сотрудничеству с Турцией в сфере обороны. У НАТО есть принцип относительно покупки военной продукции у России. Союзники по НАТО договорились между собой, что этого делать не следует. Такова же позиция британского правительства в этом вопросе. Мы поддерживаем согласованную в НАТО позицию, согласно которой союзники не должны покупать у России военную продукцию или использовать российские вооружения. Исключение составляют только страны, которые имеют полученное от России оборудование со времен холодной войны. Наша позиция совершенно ясна. Мы надеемся, что в дальнейшем Турция будет сотрудничать в области оборонной промышленности с союзниками по НАТО, а не с Россией…"

Как видно, посол Великобритании в Анкаре достаточно откровенно выступает против приобретения оружия у России. По поводу двигателей истребителей TFX, разрабатываемых в Турции компанией "Турецкая аэрокосмическая промышленность" (TAİ) с целью замены истребителей F-16, Чилкотт отметил: "Британское правительство надеется, что "Роллс-Ройс" (Rolls-Royce) будет компанией, работающей с турецкими партнерами в этом проекте над разработкой и производством двигателей".

В течение последних нескольких месяцев прежде всего Эрдоган и официальные лица из турецкого правительства говорят: "Наш курс - Запад". Также важны заявления о том, что в пакете реформ будут решены юридические вопросы, связанные с инвестициями в особенности иностранных компаний в Турции.

Между тем Госдепартамент США приостановил выполнение нескольких сделок по поставке вооружений, начатое бывшей администрацией, в том числе одобренную продажу истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. США возобновили помощь Палестине, которая была приостановлена во времена Трампа. Все это важно.

В этой связи Турция не должна выходить из НАТО, но должна также сотрудничать со многими странами, в том числе с Россией. Должна иметь широкий спектр альтернатив. Конечно, также нужно увидеть политику Байдена и его соратников в отношении Турции. Америка и Великобритания знают, что выход Турции из НАТО во многом ослабит позиции Запада перед Россией.

Джем Кючук (Cem Küçük)