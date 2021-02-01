В Керчи спущен на воду патрульный корабль "Сергей Котов"

В Керчи спущен на воду патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов", который вскоре войдет в состав Черноморского флота России. Торжественная церемония, после которого судно отправится в большое плавание, состоялось на судостроительном заводе "Залив".

Корабль водоизмещением до 1,7 тысячи тонн с экипажем до 60 человек может развивать скорость более 25 узлов, принимать на палубе 12-тонный вертолет и находиться в дальней морской зоне до 60 дней. Самое современное радиотехническое и гидроакустическое вооружение, а также средства радиоэлектронного противодействия позволяют обеспечивать надежную защиту и охрану российских территориальных вод и решать стратегические задачи в дальней морской зоне.

- Переполняет чувство гордости за наш родной Крым, город-герой Керчь, Россию, - сказал в своем выступлении глава РК Сергей Аксенов. - Каждый спуск на воду корабля вызывает огромные положительные эмоции: и то, что это вообще делается для обороноспособности нашей страны, и то, что это делается в Крыму, и то, что корабль назван именем такого замечательного человека - Героя Советского Союза Сергея Николаевича Котова. Человека, который воевал в составе Черноморского флота, освобождал Крым.

По традиции о борт корабля разбили бутылку шампанского. А начальник Главного штаба ВМФ - первый заместитель главнокомандующего флота Александр Витко отметил, что завод "Залив" становится крупным и важным центром судостроения на юге России.

- Сегодня плоды вашего труда готовятся к спуску, - заявил Витко, еще недавно командовавший Черноморским флотом. - Я уверен, что судьба корабля сложится и будет удачной - она не может быть другой. Вы вложили свои знания, умения, свою крымскую душу в этот корабль, и поэтому он будет достойно защищать нашу Родину.

Три корабля проекта 22160 уже несут службу в составе Черноморского флота. Это "Василий Быков", "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин".

Напомним, в июле минувшего года на заводе "Залив" спустили на воду малый ракетный корабль "Циклон" проекта 22800 - один из трех кораблей данного проекта, строящихся в настоящее время на предприятии. Проект МРК 22800 с шифром "Каракурт" - корабли ближней морской зоны с водоизмещением около 800 тонн и развитым комплексом вооружения, включающим в себя управляемые ракеты нескольких типов.