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ТАСС

ВМФ России в 2021 году пополнится более чем 40 кораблями и судами

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Александр Витко
Александр Витко.
Источник изображения: © РИА Новости / Александр Полегенько

Около шести единиц кораблей и судов получит Черноморский флот, рассказал начальник Главного штаба ВМФ Александр Витко

КЕРЧЬ /Республика Крым/, 29 января. /ТАСС/. Состав Военно-морского флота РФ в этом году планируется пополнить более чем 40 кораблями и судами.

Об этом сообщил журналистам в пятницу начальник Главного штаба ВМФ России, первый заместитель главкома ВМФ Александр Витко.

"Более 40 кораблей и судов", - сказал Витко, рассказывая о планах по пополнению ВМФ России в 2021 году.

Он уточнил, что в том числе пять-шесть единиц получит Черноморский флот.

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Страны
Россия
Проекты
ЧФ
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