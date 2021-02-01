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Российская газета

Две трети F-35 оказались неспособны летать

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Источник изображения: Eddie Maloney/Wikimedia.org

Две трети американских истребителей пятого поколения F-35 Lightning II не имеют возможности выполнять свои задачи - например, подняться в воздух, - из-за постоянных проблем как с силовой установкой, так и с планером. Вдобавок ко всему эксплуатация самолета оказалась вчетверо дороже строевых F-16.

- В настоящее время уровень боеготовности флота F-35 составляет 36 процентов, и мы стремимся поднять этот показатель до 50 процентов, - приводит MilitaryWatch слова заместителя главы Пентагона по закупкам и обеспечению Эллен Лорд. Два года назад тогдашний министр обороны США Джеймс Мэттис поставил перед ВВС США задачу довести уровень боеготовности Lightning II до 80 процентов. Лорд объяснила срыв программы постоянными проблемами как с двигателем самолета, так и с его планером. В частности, внешние слои обшивки, отвечающие за малую радиолокационную заметность, постоянно отслаиваются.

Недавно другой министр обороны США, Кристофер Миллер, отозвался об истребителе предельно ясно, назвав его "куском..." "Мы создали монстра", - заявил Миллер.

- F-35 - хрестоматийный пример сломанной системы военных закупок страны, - высказался бывший глава сенатского комитета по обороне Джон Маккейн. - Рекордная по своей неэффективности программа стала скандалом и трагедией по стоимости, графику и продуктивности.

Программа выпуска самолетов отстает от графика на несколько лет, его "детские болезни" не устранены за 15 лет испытаний, а стоимость летного часа Lightning II составляет 31 тысячу долларов, несмотря на то, что истребитель задумывался как бюджетный вариант баснословно дорогого F-22. Для сравнения, эксплуатация F-16 обходится в 7700 долларов в час.


Антон Валагин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-16
F-22
F-35
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