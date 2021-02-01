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Раскрыта главная особенность российского Ил-76МД-90А

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Российский модернизированный тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А способен совершать перелет из Москвы во Владивосток без дозаправки. Главную особенность данного летательного аппарата раскрыла «Звезда».

Телеканал отмечает, что в настоящее время Военно-транспортная авиация страны располагает шестью Ил-76МД-90А. «Российские инженеры улучшили в них практически все. И главное — самолет способен перелететь без дозаправок из Владивостока в Москву, раньше для этого требовалось минимум две дозаправки», — рассказывает «Звезда».

В ноябре 2020 года «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) сообщила, что Ил-76МД-90А сможет поднимать на 12 тонн больше. По словам конструктора Андрея Юрасова, грузоподъемность летательного аппарата увеличена с 48 до 60 тонн, дальность полета — на 18 процентов. Расход топлива в результате модернизации снизился на 12-15 процентов. По словам специалиста, Ил-76МД-90А получил, в частности, усиленные крыло и шасси, а также обновленные двигатели.


Иван Потапов

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