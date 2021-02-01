Аргентина намерена в 2021 году приобрести новые бронемашины

ЦАМТО, 29 января. Правительство Аргентины намерено в 2021 году приобрести для Сухопутных войск страны новые бронированные машины.

По информации Infodefensa.com, в настоящее время Министерство обороны Аргентины рассматривает предложения о поставке ББМ "Страйкер" компании General Dinamics Land Systems (США), "Гуарани" производства Iveco и VN-1 китайской корпорации NORINCO.

Как сообщает Defensa.com, министр обороны Агустин Росси в течение последних дней провел несколько встреч с претендентами, заинтересованными в заключении контракта.

В частности, состоялась встреча с послом Китая в Аргентине Цзоу Сяоли, в ходе которой А.Росси упомянул о реализуемом проекте закупки ББМ с колесной формулой 8x8 и проводимом анализе различных вариантов имеющейся на рынке бронетехники. По заявлению посла Китая, NORINCO (North Industries Corporation) готова внести изменения в ранее представленное МО Аргентины первоначальное предложение для его улучшения.

В ходе встречи также обсуждались вопросы сотрудничества в сфере оборонной промышленности, обучения военнослужащих, передачи подаренного властями КНР полевого госпиталя, который должен быть получен в ближайшее время. Это уже второй передвижной военный госпиталь, переданный китайским правительством аргентинским вооруженным силам. Его преимуществом является размещение на грузовом шасси, что позволяет быстро перемещать госпиталь в разные районы страны.

Как сообщал ЦАМТО, ВС Аргентины стремятся обновить парк бронетехники уже продолжительное время, однако основным препятствием является отсутствие средств на закупку.

В сентябре 2020 года Агустин Росси сообщил, что командование Сухопутных войск заявило о необходимости покупки до 200 новых бронемашин, 60 из которых должны быть оснащены башней с 30-мм автоматической пушкой, а остальные – креплением для 12,7-мм пулемета в качестве основного вооружения. Планы предусматривают закупку бронемашин в виде машинокомплектов и организацию их сборки в Аргентине с возможностью интеграции некоторых компонентов национального производства.

В 2015 году Министерство обороны Аргентины подписало с корпорацией NORINCO соглашение о поставке 110 ББМ VN1 с колесной формулой 8х8, включавшее организацию совместного производства на предприятии CINAR (Complejo Industrial Naval Argentino). Однако программа застопорилась во время правления президента Макри в период с 2015 по 2019 гг.

В ходе последующих переговоров обсуждались вопросы возможности модификации ББМ в соответствии с требованиями ВС Аргентины, включая оснащение задней рампой, установку оборудования "западного" производства и т.д.

В январе 2021 года министр обороны Агустин Росси также встретился с секретарем по стратегическим вопросам Бразилии вице-адмиралом Флавио Аугусто Виана Роча и, в частности, обсуждал возможность закупки и производства ББМ VBTP-MR "Гуарани" с колесной формулой 6x6.