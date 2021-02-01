В России разработают экипировку "солдата будущего" четвертого поколения

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. В России начались научно-исследовательские работы (НИР) для экипировки "солдата будущего" четвертого поколения, сообщила пресс-служба "Ростеха".

"Экипировка четвертого поколения – принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки – определению тактико-технических требований", – отметил индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев.

Как уточнили в компании, участвуют структуры "Ростеха" ЦНИИточмаш и концерн "Калашников", к работам также привлекли и других подрядчиков.

Разработчики анализируют передовые боевые комплекты армий мира. Основная задача НИР — сформировать межведомственную целевую программу развития боевой экипировки до 2035 года.

К концу 2020 года российская армия получила более 300 тысяч комплектов экипировки второго поколения "Ратник". Идут разработки для комплектов третьего поколения "Сотник", часть элементов которых уже находятся в стадии предварительных испытаний.

В состав "Ратника" входят современное стрелковое вооружение, в том числе новые автоматы АК-12, бронезащита, закрывающая 90 процентов тела, средства разведки и связи. Экипировку уже опробовали в Сирии.

Как ранее сообщили РИА Новости в "Ростехе", приходящий ему на смену "Сотник" планируют делать из специального полиэтиленового волокна, которое, с одной стороны, сделает костюм легким, с другой — обеспечит класс защиты выше, чем у существующих бронежилетов. Композитная броня получит амортизацию, что позволит остановить осколки скоростью до 670 м/с и предотвратить контузии органов и переломы. Кроме того, "Сотник" может быть оборудован активным экзоскелетом с электромоторами, также в его состав могут включить робототехнические комплексы и элементы искусственного интеллекта.