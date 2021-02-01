Началось серийное производство корректируемых авиабомб нового поколения

В России начался серийный выпуск нового поколения планирующих корректируемых боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов. Их применение позволяет резко повысить эффективность бомбовых ударов и свести до минимума число случайных жертв.

Генеральный директор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов сообщил изданию "Военно-промышленный курьер", что уже заключены долгосрочные контракты на поставку КАБ в строевые части.

Наиболее известна в ВКС России авиабомба КАБ-500, которая была принята на вооружение еще в 1975 году, но недавно прошла глубокую модернизацию. Существует несколько ее модификаций.

КАБ-500Л оснащена лазерной флюгерной головкой самонаведения, а КАБ-500Кр оснащена телевизионно-корреляционной ГСН и действует по принципу "сбросил - забыл".

Последняя модернизация - КАБ-500С, которая была продемонстрирована на форуме "Армия-2020". Она получила новую систему управления со спутниковой навигационной системой ПСН-2001.

Новейшей корректируемой авиабомбой можно считать КАБ-250, которая проектировалась специально под самолет пятого поколения Су-57. Впрочем, применять ее с внешней подвески могут также Су-34 и Су-35.

Николай Грищенко