Войти
Российская газета

Саудовская Аравия может заинтересоваться оружием РФ из-за отказа США

609
0
0
Источник изображения: rg.ru

Саудовская Аравия может заинтересоваться российским оружием в связи с тем, что США заморозили продажу оружия этой стране. Издание National Interest назвало пять видов вооружения, которые Саудовская Аравия хотела бы приобрести у России.

Прежде всего это зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф". Еще в 2017 году появилась информация о том, что Саудовская Аравия и РФ достигли соглашения о покупке нескольких полков. Но сделку так и не завершили. Как считает издание, единственное препятствие - опасения перед санкциями США.

Привлекают Саудовскую Аравию и истребители Су-35С. Королевские ВВС насчитывают чуть менее 200 стареющих F-15 Eagles. В том же 2017-м шли переговоры и о покупке Су-35С. Но о результатах ничего не известно.

National Interest называет и АК-103. Саудовская Аравия входит в число нескольких ближневосточных государств, проявивших интерес к лицензионному производству современных вариантов автоматов Калашникова. В 2019 году Эр-Рияд обсуждал с РФ контракт на внутреннее производство АК-103 и патронов к нему, а также согласился импортировать большое количество АК.

Еще один вид вооружения - тяжелая огнеметная система ТОС-1А. В 2017 году компания Saudi Arabian Military Industries (SAMI) подписала крупный контракт с Рособоронэкспортом на поставки и производство внутри страны тяжелых огнеметных систем ТОС-1А. Они предназначены для использования против легкой бронетехники и будут поддерживать моторизованные дивизии Саудовской Аравии.

И наконец противотанковый ракетный ракетный комплекс "Корнет". Как пишет National Interest, компания SAMI закупила усовершенствованный вариант "Корнет-ЭМ".


Светлана Цыганкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
США
Продукция
F-15
АК-103
АК-74 "Калашников"
Корнет
Корнет-ЭМ
С-400 Триумф
Солнцепёк
Су-35С
Тигр-М
Компании
Концерн Калашников
РОЭ
Похожие новости
01.02.2021
Россия вместо США: Эр-Рияд присматривается к С-400 и Су-35
18.11.2019
Сделка на $2 млрд: Россия продаст саудитам С-400
10.10.2017
Договоренности с Эр-Риядом по поставкам ВиВТ – показатель эффективности политики России в ближневосточном регионе
10.10.2017
Коротченко прокомментировал договоренность с Эр-Риядом о поставках оружия
10.10.2017
Аравийский прорыв: Россия теснит США на рынке оружия Ближнего Востока
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:16
  • 143
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 19:00
  • 2
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 18:52
  • 1
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 18:09
  • 31
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 14:52
  • 7
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков