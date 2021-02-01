Войти
Интерфакс-АВН

"Ростех" начинает проработку боевой экипировки четвертого поколения

296
0
0
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех"
Макет перспективной боевой экипировки от Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

Речь идет о научно-исследовательской работе по заказу Минобороны РФ

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - "Ростех" по заданию Минобороны России приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В НИР участвуют структуры госкорпорации "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ и Концерн "Калашников", а также ряд других компаний", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Там сообщили, что в рамках работы будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития боевой экипировки.

"Будет также предложен полный спектр предстоящих научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических исследований, необходимых для создания экипировки нового поколения", - сообщил "Ростех.

Там добавили, что итогом станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года.

"Экипировка четвертого поколения - принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией. Для создания такой экипировки требуется провести большой объем научных исследований. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки - определению тактико-технических требований", - сказал индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе.

Согласно сообщению, новую экипировку планируется разработать для замены экипировки третьего поколения "Сотник".

Между тем, 15 января сайт "Ростеха" сообщил, что госкорпорация только готовится к созданию боевой экипировки третьего поколения "Сотник".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Концерн Калашников
Минoбороны РФ
Ростех
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
Робот
Похожие новости
28.08.2020
Главные премьеры "Армии-2020". Какую технику показали на оборонной выставке впервые
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
26.04.2017
Сергей Абрамов: "Ростех" получит порядка 50 предприятий "Спецремонта"
23.04.2014
Новая броня спецназа
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.02 19:16
  • 143
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 01.02 19:00
  • 2
Опубликован сценарий превентивного удара НАТО по Калининградской области
  • 01.02 18:52
  • 1
Авиарегулятор США начал расследование после взрыва космического корабля SpaceX
  • 01.02 18:52
  • 5
Талибы появилиь в Москве
  • 01.02 18:14
  • 18
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 01.02 18:09
  • 31
Украина закупила 52 корабля: будут ли они воевать или стоять у причала? Оценка контрактов 2020-го (Цензор.НЕТ, Украина)
  • 01.02 17:57
  • 50
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 01.02 17:48
  • 2
Видео: иракский Ми-35 на бреющем полете едва не влетел в грузовик
  • 01.02 16:00
  • 1
ВВС США раскрыли подробности «убийцы» российских С-400
  • 01.02 15:20
  • 1
"Придется попотеть": американцы оценили группировку российских войск
  • 01.02 15:18
  • 1
Американские военные отравились антифризом
  • 01.02 15:10
  • 1
В Роскосмосе рассказали о договоренностях по поводу создания спутников для некоторых стран
  • 01.02 14:52
  • 7
США раскрыли «российскую» проблему M1 Abrams
  • 01.02 13:58
  • 14
Ученые РАН просят у Мишустина денег, чтобы «ученых в России не стало меньше»
  • 01.02 10:01
  • 1
Давосская речь Путина не была конфронтационной - Песков