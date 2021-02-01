"Ростех" начинает проработку боевой экипировки четвертого поколения

Речь идет о научно-исследовательской работе по заказу Минобороны РФ

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - "Ростех" по заданию Минобороны России приступил к научно-исследовательским работам по созданию боевой экипировки четвертого поколения для солдата будущего, сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"В НИР участвуют структуры госкорпорации "Ростех" ЦНИИТОЧМАШ и Концерн "Калашников", а также ряд других компаний", - сообщили в пресс-службе в пятницу.

Там сообщили, что в рамках работы будут проанализированы передовые боевые комплекты армий мира и определены перспективы развития боевой экипировки.

"Будет также предложен полный спектр предстоящих научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, технологических исследований, необходимых для создания экипировки нового поколения", - сообщил "Ростех.

Там добавили, что итогом станет формирование межведомственной комплексной целевой программы развития боевой экипировки военнослужащих до 2035 года.

"Экипировка четвертого поколения - принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо заглянуть в будущее. В состав экипировки войдут последние достижения российского ОПК, включая новые системы защиты и жизнеобеспечения, роботизированное оборудование и интегрированные системы обмена информацией. Для создания такой экипировки требуется провести большой объем научных исследований. Сегодня мы приступили к первому этапу разработки - определению тактико-технических требований", - сказал индустриальный директор "Ростеха" Бекхан Оздоев, чьи слова привели в пресс-службе.

Согласно сообщению, новую экипировку планируется разработать для замены экипировки третьего поколения "Сотник".

Между тем, 15 января сайт "Ростеха" сообщил, что госкорпорация только готовится к созданию боевой экипировки третьего поколения "Сотник".