3D-печать используется при изготовлении вертолетных двигателей

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала испытания двигателя ВК-650В, который планируется устанавливать на легкие вертолеты, такие как Ка-226Т и Ансат-У, сообщили в «Ростехе».

«Силовая установка, не имеющая аналогов в России, успешно запущена на испытательном стенде «ОДК-Климов» в Санкт-Петербурге», - сообщили в пресс-службе госкорпорации.

На данный момент специалисты выполнили первую из четырех частей программы испытаний: осуществили первый запуск, оценили ключевые параметры изделия, отладили совместную работу систем стенда и двигателя.

«Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателя, в том числе применение 3D-печати, позволили изготовить демонстратор и приступить к испытаниям в намеченные сроки. Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро, - заявил индустриальный директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

В госкорпорации сообщили, что двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати.

Двигатель ВК-650В имеет взлетную мощность 650 л.с., предназначен для эксплуатации в составе российских вертолетов легкого класса Ка-226Т. Также возможна установка его модификаций на вертолеты Ансат-У, VRT-500 и зарубежные вертолеты того же класса грузоподъемности. Сертификат типа на двигатель ВК-650В планируется получить в 2023 году.