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Военно-промышленный курьер

Корабли Балтийского флота преодолели «минное поле» без потерь

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Источник изображения: vpk-news.ru

Базовый тральщик «Леонид Соболев» успешно провел через минные заграждения корвет «Сообразительный» и большой десантный корабль «Минск».

По сценарию учений условный противник заминировал участок моря у калининградского побережья. В ходе проводки за тралом экипаж «Леонида Соболева» выполнил задачу по очистке фарватера от противокорабельных мин, обеспечив безопасный проход через минные заграждения «Минска» и «Сообразительного».

Также моряки тральщика провели тренировку по поиску, обнаружению и уничтожению мин с использованием всего комплекса противоминного вооружения – гидроакустической станции и различного вида тралов.

Кроме того, экипаж выполнил артиллерийские стрельбы, уничтожив плавающую мину, сообщил «Военно-промышленному курьеру» начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Западного военного округа по Балтийскому флоту капитан 1 ранга Роман Мартов.

Владислав Ржевский, корреспондент «ВПК» (Калининград)

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