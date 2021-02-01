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Военно-промышленный курьер

Талибы появилиь в Москве

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Источник изображения: vpk-news.ru

В Москве состоялась встреча замруководителя политического офиса и переговорной группы движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мохаммада Аббаса Станикзая и спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим на своей странице в Twitter.

Наряду с проблемами, касающимися обеих стран, предметом консультаций стала текущая ситуация на межафганских переговорах. Также обсуждались вопросы, касающиеся полного выполнения соглашения талибов с США, заключенного в Дохе (февраль 2020 года).

«Россия заверила в своей поддержке восстановления мира в Афганистане. Стороны обменялись мнениями, предложениями и предложениями по данному вопросу», - говорится в релизе.

В МИД РФ подтвердили факт консультаций с представителями «Талибана». Планируется встреча Станикзая с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Только три месяца осталось до крайней даты вывода американских и других иностранных военных из Афганистана. Большая часть выведена, только несколько тысяч остаются. Мы надеемся, что к концу апреля они покинут Афганистан», - сказал Станикзай.

Талибы также рассчитывают, что США при Джо Байдене продолжат соблюдать мирное соглашение.

Как сообщало EADaily, США только что заявили о нарушении «Талибаном» соглашения, подписанного в Дохе.

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Страны
Афганистан
Россия
США
Персоны
Лавров Сергей
Проекты
2020-й год
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5 комментариев
№1
01.02.2021 13:15
Cпецпредставитель президента России  официально встретился и сфоткался с участниками запрещенного (!) в России движения «Талибан» ...
Цитата, q
«Россия заверила в своей поддержке восстановления мира в Афганистане. Стороны обменялись мнениями, предложениями и предложениями по данному вопросу», - говорится в релизе.

Какой смысл вкладывается во фразу  "Запрещено в РФ"?
0
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№2
01.02.2021 14:36
Цитата, ДВ сообщ. №1
Какой смысл вкладывается во фразу  "Запрещено в РФ"?
Законы у вас такие.
0
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№3
01.02.2021 15:20
Движение - запрещено, какие-либо действия, пропаганда - запрещены.
А это контролируемая встреча, необходимая для обсуждения проблемы. Она могла происходить и не в России.
Во время войн и то бывают переговоры.
+1
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№4
01.02.2021 15:56
Событие вообще-то знаковое.
Начало переговоров положено в Росси а не в США, что и удивляет и радует. Может быть будет достигнут положительный результат!?
0
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№5
01.02.2021 18:52
Цитата, leonbor12 сообщ. №4
Может быть будет достигнут положительный результат!
Ой как не факт:
Цитата, q
Как сообщало EADaily, США только что заявили о нарушении «Талибаном» соглашения, подписанного в Дохе.
Вывод войск продвигал Трамп, а байда уже принялся анигилировать его начинания, так что полный хз.
0
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