Талибы появилиь в Москве

В Москве состоялась встреча замруководителя политического офиса и переговорной группы движения «Талибан» (запрещено в РФ) Шер Мохаммада Аббаса Станикзая и спецпредставителя президента России по Афганистану Замира Кабулова.

Об этом сообщил представитель талибов Мохаммад Наим на своей странице в Twitter.

Наряду с проблемами, касающимися обеих стран, предметом консультаций стала текущая ситуация на межафганских переговорах. Также обсуждались вопросы, касающиеся полного выполнения соглашения талибов с США, заключенного в Дохе (февраль 2020 года).

«Россия заверила в своей поддержке восстановления мира в Афганистане. Стороны обменялись мнениями, предложениями и предложениями по данному вопросу», - говорится в релизе.

В МИД РФ подтвердили факт консультаций с представителями «Талибана». Планируется встреча Станикзая с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. «Только три месяца осталось до крайней даты вывода американских и других иностранных военных из Афганистана. Большая часть выведена, только несколько тысяч остаются. Мы надеемся, что к концу апреля они покинут Афганистан», - сказал Станикзай.

Талибы также рассчитывают, что США при Джо Байдене продолжат соблюдать мирное соглашение.

Как сообщало EADaily, США только что заявили о нарушении «Талибаном» соглашения, подписанного в Дохе.