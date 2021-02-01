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ЦАМТО

В Индию прибыла третья партия истребителей "Рафаль"

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Источник изображения: Фото: Dassault Aviation.com

ЦАМТО, 29 января. По информации индийских СМИ, 27 января на авиабазу ВВС Индии "Джамнагар" в Гуджарате, совершив беспосадочный перелет протяженностью 7000 км с авиабазы "Истр" во Франции, прибыла третья партия из трех истребителей "Рафаль".

На маршруте перелета истребители сопровождали многоцелевые транспорты-заправщики A-330 MRTT ВВС ОАЭ, которые производили их дозаправку в воздухе. После прибытия новой партии общее количество прибывших в Индию истребителей "Рафаль" возросло до 11 ед.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Индии подписало с компанией Dassault Aviation контракт на поставку 36 истребителей "Рафаль" 23 сентября 2016 года. Общая заявленная стоимость программы составляет 7,878 млрд. евро (8,5 млрд. долл.). Из 36 самолетов, выполненных в конфигурации, соответствующей требованиям ВВС Индии, 28 машин будут поставлены в одноместной версии и 8 ед. – двухместной.

Подписанный Индией и Францией контракт предусматривал, что поставка истребителей "Рафаль" начнется в мае 2020 года, но из-за пандемии COVID-19 график был изменен. Первые пять истребителей "Рафаль" (три одноместных и два двухместных) 29 июля 2020 года приземлились на авиабазе "Амбала", где размещается 17-я истребительная эскадрилья "Золотые Стрелы". Тем не менее, на фоне обострения отношений с Китаем Франция раньше срока приступила к поставке Индии управляемых ракет, включая УР "Метеор", позволяющих поражать воздушные цели на расстоянии более 120 км, и КР "Скальп", обеспечивающих поражение наземных целей на удалении до 600 км. Официальная церемония принятия первых самолетов на вооружение ВВС Индии состоялась 10 сентября 2020 года.

Вторая партия из трех истребителей "Рафаль" прибыла на авиабазу "Джамнагар в начале ноября 2020 года, после чего самолеты также перелетели на а/б "Амбала".

Как предполагается, ВВС Индии будут получать 3-4 самолета "Рафаль" каждые 2-3 месяца. По информации представителей ВВС, после формирования первой эскадрильи на а/б "Амбала" аналогичное количество истребителей будет размещено на авиабазе "Хасимара", недалеко от границы страны с Китаем. Самолеты войдут в состав 101-й истребительной эскадрильи "Фэлконс". По заявлению посольства Индии во Франции, поставка всех 36 самолетов будет завершена к концу 2021 года. Предполагается, что первая эскадрилья будет полностью боеготова к концу 2021 года, вторая – к 2023 году.

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Страны
Индия
Китай
ОАЭ
Франция
Продукция
Rafale
Компании
Dassault
Проекты
2020-й год
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