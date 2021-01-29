Морские контейнеры: особенности, виды, характеристики

Морской контейнер – удобная тара, которая предназначается для перевозки разных вещей. Транспортировка вещей подобным способом помогает избежать порчи перевозимого и упрощает работы по погрузке и разгрузке.
Части морского контейнера
Для производства таких изделий используется кортеновская сталь высокой прочности. Составляющими контейнера являются несущие части, распашные двери, различные балки. На дверях имеются данные о контейнере – время производства, номер, максимальный вес перевозимого груза. Далее в подробностях о видах.
Какие бывают морские контейнеры
Есть разные модели:
- обычные сухогрузные;
- hard top (имеющие снимающийся верх);
- bulk-варианты (в таких перевозятся насыпные грузы);
- open top (с тентом вместо жесткого верха).
Также контейнеры подразделяются по размерам, чаще всего встречаются двадцатифутовые и сорокафутовые модели. Есть и иные версии, но применяются они несколько реже, так как имеют нестандартные габариты. Такие контейнеры фирмы берутся перевозить с меньшей охотой, нередко требуют большую плату, так как возникает необходимость в аренде отдельной платформы.
Каждая модель состоит из всех упомянутых выше частей конструкции. Исключением является лишь модель open top, которая оснащена не жестким верхом, а брезентовым тентом. Вы можете купить контейнеры в Москве на https://www.contlease.ru/catalog/suhogruznye_morskie_kontejnery/, там предлагается большой выбор.
Что следует учитывать при приобретении
Если вы собрались обзавестись сухогрузным контейнером, то необходимо рассмотреть следующие элементы тары:
- уплотнительная резина на дверях (от ее состояния зависит состояние груза в процессе транспортировки);
- ребра жесткости (они не должны быть деформированы);
- фитинги (места крепления в хорошем состоянии, они не должны быть деформированы).
Заметим, что используемой стали ржавчина почти не угрожает, что делает срок службы тары продолжительным. В качестве пола в такой таре выступает деревянный материал со специальным покрытием, защищающим от плесени. Напольное покрытие рифленое, благодаря этому груз не скользит. В случае необходимости пол можно с легкостью поменять.
Двадцатифутовые модели с боков имеют карманы для перевозки погрузчиком. На сорокафутовых они отсутствуют – там стоят литые фитинги.
Качественный сухогрузный контейнер – это гарантия безопасной транспортировки груза.