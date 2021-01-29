Войти

Морские контейнеры: особенности, виды, характеристики

120
0

Морской контейнер – удобная тара, которая предназначается для перевозки разных вещей. Транспортировка вещей подобным способом помогает избежать порчи перевозимого и упрощает работы по погрузке и разгрузке.

Морской контейнер

Части морского контейнера

Для производства таких изделий используется кортеновская сталь высокой прочности. Составляющими контейнера являются несущие части, распашные двери, различные балки. На дверях имеются данные о контейнере – время производства, номер, максимальный вес перевозимого груза. Далее в подробностях о видах.

Какие бывают морские контейнеры

Есть разные модели:

  • обычные сухогрузные;
  • hard top (имеющие снимающийся верх);
  • bulk-варианты (в таких перевозятся насыпные грузы);
  • open top (с тентом вместо жесткого верха).

Также контейнеры подразделяются по размерам, чаще всего встречаются двадцатифутовые и сорокафутовые модели. Есть и иные версии, но применяются они несколько реже, так как имеют нестандартные габариты. Такие контейнеры фирмы берутся перевозить с меньшей охотой, нередко требуют большую плату, так как возникает необходимость в аренде отдельной платформы.

Каждая модель состоит из всех упомянутых выше частей конструкции. Исключением является лишь модель open top, которая оснащена не жестким верхом, а брезентовым тентом. Вы можете купить контейнеры в Москве на https://www.contlease.ru/catalog/suhogruznye_morskie_kontejnery/, там предлагается большой выбор.

Что следует учитывать при приобретении

Если вы собрались обзавестись сухогрузным контейнером, то необходимо рассмотреть следующие элементы тары:

  • уплотнительная резина на дверях (от ее состояния зависит состояние груза в процессе транспортировки);
  • ребра жесткости (они не должны быть деформированы);
  • фитинги (места крепления в хорошем состоянии, они не должны быть деформированы).

Заметим, что используемой стали ржавчина почти не угрожает, что делает срок службы тары продолжительным. В качестве пола в такой таре выступает деревянный материал со специальным покрытием, защищающим от плесени. Напольное покрытие рифленое, благодаря этому груз не скользит. В случае необходимости пол можно с легкостью поменять.

Двадцатифутовые модели с боков имеют карманы для перевозки погрузчиком. На сорокафутовых они отсутствуют – там стоят литые фитинги.

Качественный сухогрузный контейнер – это гарантия безопасной транспортировки груза.

Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.01 13:41
  • 2
Авиапром США не выдержал и месяца: с производителя титана из РФ сняли санкции
  • 29.01 13:20
  • 8
В Переславле-Залесском специалисты создали полимерный материал, который способен регенерироваться
  • 29.01 12:37
  • 3
Последняя битва за «Мотор Сич»
  • 29.01 12:35
  • 1
«Украину» демилитаризуют и утилизируют
  • 29.01 12:22
  • 1
Новый китайский самолет может оказаться копией Су-34
  • 29.01 12:10
  • 22
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 29.01 12:00
  • 71
Танк «Армата» пойдет в серийное производство
  • 29.01 11:37
  • 8
В Москве раскрыли результаты исследования безопасности 5G
  • 29.01 11:17
  • 9
Угроза китайских противокорабельных ракет: могут ли DF-21D и DF-26B действительно наносить удары по движущимся кораблям? (JB Press, Япония)
  • 29.01 10:38
  • 34
Давший имя сердюковщине
  • 29.01 08:26
  • 132
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 29.01 06:25
  • 2
Реинкарнация «Черного дрозда»: гиперзвуковые самолеты США готовятся к взлету
  • 29.01 03:07
  • 86
Теория Суперобъединения: впервые темная материя детектирована в России
  • 29.01 01:53
  • 1
В России начали изготовление робота для открытого космоса
  • 29.01 01:38
  • 9
Институт «Звездных Войн»