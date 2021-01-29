Морские контейнеры: особенности, виды, характеристики

Морской контейнер – удобная тара, которая предназначается для перевозки разных вещей. Транспортировка вещей подобным способом помогает избежать порчи перевозимого и упрощает работы по погрузке и разгрузке.

Части морского контейнера

Для производства таких изделий используется кортеновская сталь высокой прочности. Составляющими контейнера являются несущие части, распашные двери, различные балки. На дверях имеются данные о контейнере – время производства, номер, максимальный вес перевозимого груза. Далее в подробностях о видах.

Какие бывают морские контейнеры

Есть разные модели:

обычные сухогрузные;

hard top (имеющие снимающийся верх);

bulk-варианты (в таких перевозятся насыпные грузы);

open top (с тентом вместо жесткого верха).

Также контейнеры подразделяются по размерам, чаще всего встречаются двадцатифутовые и сорокафутовые модели. Есть и иные версии, но применяются они несколько реже, так как имеют нестандартные габариты. Такие контейнеры фирмы берутся перевозить с меньшей охотой, нередко требуют большую плату, так как возникает необходимость в аренде отдельной платформы.

Каждая модель состоит из всех упомянутых выше частей конструкции. Исключением является лишь модель open top, которая оснащена не жестким верхом, а брезентовым тентом. Вы можете купить контейнеры в Москве на https://www.contlease.ru/catalog/suhogruznye_morskie_kontejnery/, там предлагается большой выбор.

Что следует учитывать при приобретении

Если вы собрались обзавестись сухогрузным контейнером, то необходимо рассмотреть следующие элементы тары:

уплотнительная резина на дверях (от ее состояния зависит состояние груза в процессе транспортировки);

ребра жесткости (они не должны быть деформированы);

фитинги (места крепления в хорошем состоянии, они не должны быть деформированы).

Заметим, что используемой стали ржавчина почти не угрожает, что делает срок службы тары продолжительным. В качестве пола в такой таре выступает деревянный материал со специальным покрытием, защищающим от плесени. Напольное покрытие рифленое, благодаря этому груз не скользит. В случае необходимости пол можно с легкостью поменять.

Двадцатифутовые модели с боков имеют карманы для перевозки погрузчиком. На сорокафутовых они отсутствуют – там стоят литые фитинги.

Качественный сухогрузный контейнер – это гарантия безопасной транспортировки груза.