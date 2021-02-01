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Интерфакс-АВН

"Ростех" сообщил об испытаниях первого в РФ двигателя для легких вертолетов

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ВК-650В на испытательном стенде
ВК-650В на испытательном стенде.
Источник изображения: «Ростех»

Москва. 29 января. ИНТЕРФАКС - Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) начала испытания двигателя ВК-650В, который планируется устанавливать на легкие вертолеты, такие как Ка-226Т и Ансат-У, сообщили в "Ростехе".

"Силовая установка, не имеющая аналогов в России, успешно запущена на испытательном стенде "ОДК-Климов" в Санкт-Петербурге", - сообщили в пресс-службе госкорпорации в пятницу.

Тем отметили, что на данный момент специалисты выполнили первую из четырех частей программы испытаний: осуществили первый запуск, оценили ключевые параметры изделия, отладили совместную работу систем стенда и двигателя.

"Современные подходы к проектированию и изготовлению двигателя, в том числе применение 3D-печати, позволили изготовить демонстратор и приступить к испытаниям в намеченные сроки. Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены. Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро, -заявил индустриальный директор авиационного кластера "Ростеха" Анатолий Сердюков, чьи слова привели в пресс-службе "Ростеха".

В госкорпорации сообщили, что двигатель почти на 12% состоит из деталей, изготовленных с помощью 3D-печати.

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Страны
Россия
Продукция
Ансат
КА-226
КА-226Т
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Сердюков Анатолий
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